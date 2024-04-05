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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 05.04.2024 (обновлено: 15:14 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/poteri-1938064964.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Российские военнослужащие за прошедшую неделю улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении и нанесли здесь поражение семи украинским... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:12
2024-04-05T15:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении и нанесли здесь поражение семи украинским формированиям, противник потерял более 760 солдат и восемь танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 марта по 5 апреля.Отмечается, что потери противника при этом составили более 760 военнослужащих, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 760 военных на Южнодонецком направлении за неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении и нанесли здесь поражение семи украинским формированиям, противник потерял более 760 солдат и восемь танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 марта по 5 апреля.
Отмечается, что потери противника при этом составили более 760 военнослужащих, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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