https://ria.ru/20240405/poteri-1938064964.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 05.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю

Российские военнослужащие за прошедшую неделю улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении и нанесли здесь поражение семи украинским... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:12

2024-04-05T15:12

2024-04-05T15:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении и нанесли здесь поражение семи украинским формированиям, противник потерял более 760 солдат и восемь танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 марта по 5 апреля.Отмечается, что потери противника при этом составили более 760 военнослужащих, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина