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При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 05.04.2024
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20:04 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/postradavshiy-1938136629.html
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 05.04.2024
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Украинский дрон атаковал на объездной дороге у города Шебекино в Белгородской области трактор, в результате взрыва механизатор получил легкое ранение, трактор... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:04
2024-04-05T20:04
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Украинский дрон атаковал на объездной дороге у города Шебекино в Белгородской области трактор, в результате взрыва механизатор получил легкое ранение, трактор полностью сгорел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков в Telegram-канале написал, что атаке со стороны Украины подверглись сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. "В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в ЦРБ. Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно", - добавил Гладков. По словам главы региона, при обстреле поселка Красное пострадавших нет. Различные повреждения получили три домовладения и два автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Поселок Красное находится примерно в километре от украинской границы. Согласно данным сводки губернатора, 4 апреля по Шебекинскому округу украинские военные выпустили более 120 гранатометных выстрелов, также совершены атаки 14 FPV-дронами.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Гладков: при обстреле Шебекино пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Украинский дрон атаковал на объездной дороге у города Шебекино в Белгородской области трактор, в результате взрыва механизатор получил легкое ранение, трактор полностью сгорел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в Telegram-канале написал, что атаке со стороны Украины подверглись сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе.
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"В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в ЦРБ. Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно", - добавил Гладков.
По словам главы региона, при обстреле поселка Красное пострадавших нет. Различные повреждения получили три домовладения и два автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Поселок Красное находится примерно в километре от украинской границы. Согласно данным сводки губернатора, 4 апреля по Шебекинскому округу украинские военные выпустили более 120 гранатометных выстрелов, также совершены атаки 14 FPV-дронами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьУкраина
 
 
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