https://ria.ru/20240405/postradavshiy-1938136629.html

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 05.04.2024

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Украинский дрон атаковал на объездной дороге у города Шебекино в Белгородской области трактор, в результате взрыва механизатор получил легкое ранение, трактор... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T20:04

2024-04-05T20:04

2024-04-05T20:04

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Украинский дрон атаковал на объездной дороге у города Шебекино в Белгородской области трактор, в результате взрыва механизатор получил легкое ранение, трактор полностью сгорел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков в Telegram-канале написал, что атаке со стороны Украины подверглись сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. "В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в ЦРБ. Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно", - добавил Гладков. По словам главы региона, при обстреле поселка Красное пострадавших нет. Различные повреждения получили три домовладения и два автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Поселок Красное находится примерно в километре от украинской границы. Согласно данным сводки губернатора, 4 апреля по Шебекинскому округу украинские военные выпустили более 120 гранатометных выстрелов, также совершены атаки 14 FPV-дронами.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина