https://ria.ru/20240405/polovode-1937957247.html
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 05.04.2024
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 36 регионах, подтоплены свыше 1970 жилых домов, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:04
2024-04-05T09:04
2024-04-05T09:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
оренбургская область
пермский край
ми-8 амтш
жилье
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 36 регионах, подтоплены свыше 1970 жилых домов, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог, сообщает пресс-служба МЧС России."На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 36 регионах России, подтоплены свыше 1970 жилых домов, более 10186 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автомобильных дорог. Спасателями МЧС России проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Оренбургской области подтоплено 1100 домов, эвакуировано 2176 человек, в том числе 509 детей, основные силы направлены на восток и запад области. Также наращивается группировка с привлечением спасателей и техники из соседних субъектов. в областной центр прибыли вертолеты Ми-8."Группировка задействована в мониторинге обстановки и оперативном реагировании. Дополнительно в область прибыла группировка специалистов из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Также в зону ЧС направлена аэромобильная группировка по Пермскому краю. Кроме того, на месте ЧС работает руководство региональных управлений МЧС России по Оренбургской и Нижегородской областям. К ликвидации последствий привлечены 1 021 человек и 440 единиц техники", - сообщают в пресс-службе.Также сообщается, что в Алтайском крае остаются подтопленными 107 жилых домов и 535 приусадебных участков в 46 населённых пунктах в 10 муниципальных образованиях, развернут один пункт временного размещения, подготовлены 34 пункта временного размещения (4 300 мест).В Самарской области подтопления подтоплены 656 жилых домов, 1 314 приусадебных участков, 8 низководных мостов, эвакуированы 456 человек, в том числе 74 ребенка, подготовлены 13 пунктов временного размещения на 3 000 мест, отметили в МЧС.
https://realty.ria.ru/20240318/moskva-1932893305.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, оренбургская область, пермский край, ми-8 амтш, жилье
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Оренбургская область, Пермский край, Ми-8 АМТШ, Жилье
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
МЧС: активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 36 регионах
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 36 регионах, подтоплены свыше 1970 жилых домов, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог, сообщает пресс-служба МЧС России.
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"На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 36 регионах России, подтоплены свыше 1970 жилых домов, более 10186 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автомобильных дорог. Спасателями МЧС России проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Оренбургской области подтоплено 1100 домов, эвакуировано 2176 человек, в том числе 509 детей, основные силы направлены на восток и запад области. Также наращивается группировка с привлечением спасателей и техники из соседних субъектов. в областной центр прибыли вертолеты Ми-8.
"Группировка задействована в мониторинге обстановки и оперативном реагировании. Дополнительно в область прибыла группировка специалистов из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Также в зону ЧС направлена аэромобильная группировка по Пермскому краю. Кроме того, на месте ЧС работает руководство региональных управлений МЧС России по Оренбургской и Нижегородской областям. К ликвидации последствий привлечены 1 021 человек и 440 единиц техники", - сообщают в пресс-службе.
Также сообщается, что в Алтайском крае остаются подтопленными 107 жилых домов и 535 приусадебных участков в 46 населённых пунктах в 10 муниципальных образованиях, развернут один пункт временного размещения, подготовлены 34 пункта временного размещения (4 300 мест).
В Самарской области подтопления подтоплены 656 жилых домов, 1 314 приусадебных участков, 8 низководных мостов, эвакуированы 456 человек, в том числе 74 ребенка, подготовлены 13 пунктов временного размещения на 3 000 мест, отметили в МЧС.