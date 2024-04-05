https://ria.ru/20240405/polovode-1937957247.html

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 05.04.2024

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 36 регионах, подтоплены свыше 1970 жилых домов, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:04

2024-04-05T09:04

2024-04-05T09:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

оренбургская область

пермский край

ми-8 амтш

жилье

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 36 регионах, подтоплены свыше 1970 жилых домов, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог, сообщает пресс-служба МЧС России."На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 36 регионах России, подтоплены свыше 1970 жилых домов, более 10186 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автомобильных дорог. Спасателями МЧС России проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Оренбургской области подтоплено 1100 домов, эвакуировано 2176 человек, в том числе 509 детей, основные силы направлены на восток и запад области. Также наращивается группировка с привлечением спасателей и техники из соседних субъектов. в областной центр прибыли вертолеты Ми-8."Группировка задействована в мониторинге обстановки и оперативном реагировании. Дополнительно в область прибыла группировка специалистов из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Также в зону ЧС направлена аэромобильная группировка по Пермскому краю. Кроме того, на месте ЧС работает руководство региональных управлений МЧС России по Оренбургской и Нижегородской областям. К ликвидации последствий привлечены 1 021 человек и 440 единиц техники", - сообщают в пресс-службе.Также сообщается, что в Алтайском крае остаются подтопленными 107 жилых домов и 535 приусадебных участков в 46 населённых пунктах в 10 муниципальных образованиях, развернут один пункт временного размещения, подготовлены 34 пункта временного размещения (4 300 мест).В Самарской области подтопления подтоплены 656 жилых домов, 1 314 приусадебных участков, 8 низководных мостов, эвакуированы 456 человек, в том числе 74 ребенка, подготовлены 13 пунктов временного размещения на 3 000 мест, отметили в МЧС.

https://realty.ria.ru/20240318/moskva-1932893305.html

https://ria.ru/20240401/polovode-1937136193.html

россия

оренбургская область

пермский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, оренбургская область, пермский край, ми-8 амтш, жилье