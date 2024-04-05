Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:09
2024-04-05T11:09
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727367503_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9a7a729e47c79ce57bd214f0275433d1.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "По состоянию на 08.00 пятницы, подтоплены 13 участков автомобильных дорог, пять низководных мостов и 682 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Всего в ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727367503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4618a47813d282d6474b352c5cd798f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком

В Подмосковье 5 мостов, 13 автодорог и 682 участка подтопило паводковыми водами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС дежурят в районе подтопления из-за весеннего паводка в Подмосковье
Спасатели МЧС дежурят в районе подтопления из-за весеннего паводка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Спасатели МЧС дежурят в районе подтопления из-за весеннего паводка в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По состоянию на 08.00 пятницы, подтоплены 13 участков автомобильных дорог, пять низководных мостов и 682 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали.
Всего в ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала