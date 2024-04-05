https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html

В Подмосковье пять мостов подтопило паводком

В Подмосковье пять мостов подтопило паводком - РИА Новости, 05.04.2024

В Подмосковье пять мостов подтопило паводком

Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:09

2024-04-05T11:09

2024-04-05T11:09

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "По состоянию на 08.00 пятницы, подтоплены 13 участков автомобильных дорог, пять низководных мостов и 682 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Всего в ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)