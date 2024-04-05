https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:09
2024-04-05T11:09
2024-04-05T11:09
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727367503_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9a7a729e47c79ce57bd214f0275433d1.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "По состоянию на 08.00 пятницы, подтоплены 13 участков автомобильных дорог, пять низководных мостов и 682 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Всего в ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727367503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4618a47813d282d6474b352c5cd798f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
В Подмосковье 5 мостов, 13 автодорог и 682 участка подтопило паводковыми водами
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По состоянию на 08.00 пятницы, подтоплены 13 участков автомобильных дорог, пять низководных мостов и 682 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали.
Всего в ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники.