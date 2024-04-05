https://ria.ru/20240405/oruzhie-1938055168.html

"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие

"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие - РИА Новости, 05.04.2024

"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие

Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась к главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову с инициативой... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:40

2024-04-05T14:40

2024-04-05T14:40

происшествия

россия

мурманская область

апатиты

сергей малинкович

андрей чибис

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918755651_565:829:2730:2047_1920x0_80_0_0_501d1f0b9d302e457ce768f07123a2de.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась к главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову с инициативой выдать всем главам регионов личное оружие и обучить обращению с ним, заявил в разговоре с РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время! Эта идея пришла после происшествия с Чибисом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что охрана не всегда успевает быстро среагировать. "Бывают случаи, что охрана чисто технически не может стоять совсем близко", - уточнил Малинкович. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html

https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html

россия

мурманская область

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мурманская область, апатиты, сергей малинкович, андрей чибис, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), коммунисты россии, следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса