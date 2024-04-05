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"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие - РИА Новости, 05.04.2024
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14:40 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/oruzhie-1938055168.html
"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие
"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие - РИА Новости, 05.04.2024
"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие
Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась к главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову с инициативой... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:40
2024-04-05T14:40
происшествия
россия
мурманская область
апатиты
сергей малинкович
андрей чибис
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась к главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову с инициативой выдать всем главам регионов личное оружие и обучить обращению с ним, заявил в разговоре с РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время! Эта идея пришла после происшествия с Чибисом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что охрана не всегда успевает быстро среагировать. "Бывают случаи, что охрана чисто технически не может стоять совсем близко", - уточнил Малинкович. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html
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происшествия, россия, мурманская область, апатиты, сергей малинкович, андрей чибис, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), коммунисты россии, следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Россия, Мурманская область, Апатиты, Сергей Малинкович, Андрей Чибис, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Коммунисты России, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
"Коммунисты России" предложили выдать губернаторам оружие

"Коммунисты России" обратились к Зотову с инициативой выдать губернаторам оружие

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась к главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову с инициативой выдать всем главам регионов личное оружие и обучить обращению с ним, заявил в разговоре с РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
«
"Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время! Эта идея пришла после происшествия с Чибисом", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора
Вчера, 10:36
Он отметил, что охрана не всегда успевает быстро среагировать.
"Бывают случаи, что охрана чисто технически не может стоять совсем близко", - уточнил Малинкович.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
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ПроисшествияРоссияМурманская областьАпатитыСергей МалинковичАндрей ЧибисВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Коммунисты РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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