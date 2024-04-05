https://ria.ru/20240405/odessa-1938146279.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:12
2024-04-05T21:12
2024-04-05T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
кировоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". Воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины. "Сообщают о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
одесса
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Страна": в Одессе прогремели взрывы