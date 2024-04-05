https://ria.ru/20240405/odessa-1938146279.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T21:12

2024-04-05T21:12

2024-04-05T21:12

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". Воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины. "Сообщают о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

одесса

кировоградская область

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в мире, украина, одесса, кировоградская область