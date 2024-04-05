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В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938007474.html
В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ
В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ
Только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от границ России, сможет обезопасить гражданские объекты РФ от... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:05
2024-04-05T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
родион мирошник
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от границ России, сможет обезопасить гражданские объекты РФ от обстрелов украинских вооруженных формирований, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Мирошник на брифинге заявил, что от украинских обстрелов с начала 2024 года пострадали 922 мирных жителя российских регионов. "Только санитарный кордон, отодвигающий противника от наших городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины", - подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html
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в мире, россия, украина, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Родион Мирошник
В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ

Мирошник: санитарный кордон обезопасит гражданские объекты от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от границ России, сможет обезопасить гражданские объекты РФ от обстрелов украинских вооруженных формирований, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник на брифинге заявил, что от украинских обстрелов с начала 2024 года пострадали 922 мирных жителя российских регионов.
«
"Только санитарный кордон, отодвигающий противника от наших городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины", - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
Путин о возможности создания санитарной зоны у границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРодион Мирошник
 
 
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