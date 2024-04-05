https://ria.ru/20240405/obstrely-1938007474.html

В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ

В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024

В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ

Только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от границ России, сможет обезопасить гражданские объекты РФ от... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:05

2024-04-05T12:05

2024-04-05T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от границ России, сможет обезопасить гражданские объекты РФ от обстрелов украинских вооруженных формирований, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Мирошник на брифинге заявил, что от украинских обстрелов с начала 2024 года пострадали 922 мирных жителя российских регионов. "Только санитарный кордон, отодвигающий противника от наших городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины", - подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.

https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, родион мирошник