https://ria.ru/20240405/obstrel-1937959547.html

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области

Более 25 тысяч абонентов Токмакского района Запорожской области остались без электричества после обстрела ВСУ подстанции, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:19

2024-04-05T09:19

2024-04-05T09:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Более 25 тысяч абонентов Токмакского района Запорожской области остались без электричества после обстрела ВСУ подстанции, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Более 25 тысяч абонентов 75 населенных пунктов Токмакского района остались без электричества после того, как ВСУ обстреляли подстанцию", - написал Балицкий. По его словам, специалисты работают над ликвидацией "последствий теракта" и восстановлением критической инфраструктуры. "Пострадавших нет. Нахожусь на связи с оперативными службами, ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240405/pomosch-1937884600.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия