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ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области
Более 25 тысяч абонентов Токмакского района Запорожской области остались без электричества после обстрела ВСУ подстанции, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:19
2024-04-05T09:19
2024-04-05T09:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Более 25 тысяч абонентов Токмакского района Запорожской области остались без электричества после обстрела ВСУ подстанции, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Более 25 тысяч абонентов 75 населенных пунктов Токмакского района остались без электричества после того, как ВСУ обстреляли подстанцию", - написал Балицкий. По его словам, специалисты работают над ликвидацией "последствий теракта" и восстановлением критической инфраструктуры. "Пострадавших нет. Нахожусь на связи с оперативными службами, ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240405/pomosch-1937884600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области
Балицкий: 25 тысяч абонентов в Запорожской области лишились света из-за обстрела