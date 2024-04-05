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Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrel-1937947797.html
Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое
Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое
Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T06:56
2024-04-05T06:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что под обстрел попало село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. "РСЧС: ведётся обстрел Краснояружский район, село Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое

Село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщали, что под обстрел попало село Репяховка Краснояружского района Белгородской области.
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"РСЧС: ведётся обстрел Краснояружский район, село Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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