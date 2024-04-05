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Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое

Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Вязовое

Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:56

2024-04-05T06:56

2024-04-05T06:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что под обстрел попало село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. "РСЧС: ведётся обстрел Краснояружский район, село Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/obstrel-1932888601.html

белгородская область

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2024

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)