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Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров - РИА Новости, 05.04.2024
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19:44 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/npz-1938133447.html
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров - РИА Новости, 05.04.2024
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у РФ достаточного для этого компетенций, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:44
2024-04-05T19:44
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у РФ достаточного для этого компетенций, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Куда прилетают дроны - это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос ремонтируем или не ремонтируем - конечно же да. Все ремонтируется. У нас есть полностью компетенции", - сказал он, отвечая на вопрос о ремонте оборудования, пострадавшего после атак дронов на НПЗ. Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. До этого, в январе, "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20240405/npz-1938026032.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров

Мантуров: у России достаточно компетенций, чтобы чинить оборудование на НПЗ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у РФ достаточного для этого компетенций, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Куда прилетают дроны - это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос ремонтируем или не ремонтируем - конечно же да. Все ремонтируется. У нас есть полностью компетенции", - сказал он, отвечая на вопрос о ремонте оборудования, пострадавшего после атак дронов на НПЗ.
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Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
До этого, в январе, "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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