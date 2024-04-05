https://ria.ru/20240405/npz-1938133447.html

Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров

Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров - РИА Новости, 05.04.2024

Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров

Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у РФ достаточного для этого компетенций, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:44

2024-04-05T19:44

2024-04-05T19:44

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у РФ достаточного для этого компетенций, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Куда прилетают дроны - это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос ремонтируем или не ремонтируем - конечно же да. Все ремонтируется. У нас есть полностью компетенции", - сказал он, отвечая на вопрос о ремонте оборудования, пострадавшего после атак дронов на НПЗ. Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. До этого, в январе, "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20240405/npz-1938026032.html

https://ria.ru/20240403/stroitelstvo-1937667812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)