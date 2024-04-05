Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
Мантуров: у России достаточно компетенций, чтобы чинить оборудование на НПЗ
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у РФ достаточного для этого компетенций, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Куда прилетают дроны - это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос ремонтируем или не ремонтируем - конечно же да. Все ремонтируется. У нас есть полностью компетенции", - сказал он, отвечая на вопрос о ремонте оборудования, пострадавшего после атак дронов на НПЗ.
Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
До этого, в январе, "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.