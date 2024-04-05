В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ
Мирошник: США призывают не бить по российским НПЗ, опасаясь роста цен на нефть
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя призывы США к Киеву прекратить атаки на энергообъекты РФ из опасений роста цен на нефть, заявил, что Вашингтон относится к конфликту исключительно как к "ресурсной базе", и его не волнуют жизни людей, погибающих при обстреле гражданских объектов.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.
"Соединенные Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России", - сказал Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.
Дипломат считает "крайне циничным" отношение США "ко всему происходящему в рамках этого конфликта", том числе "к действиям своих подопечных - украинских боевиков".
"Только тогда, когда они вылазят за какие-то рамки, которые прагматично интересуют американцев, оттуда, из Вашингтона, уже звучит какой-то окрик. Но вы никогда его не дождетесь, когда украинские боевики убивают детей, стариков, наносят удары по больницам, школам, скорой помощи или спасателям", - отметил Мирошник.
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