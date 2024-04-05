Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/npz-1938011910.html
В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ
В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ - РИА Новости, 05.04.2024
В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя призывы США к Киеву прекратить атаки на энергообъекты РФ из... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:20
2024-04-05T12:20
специальная военная операция на украине
россия
сша
родион мирошник
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
цены на нефть
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821875268_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_3f324cf054f7ede0c706cdd244a1c548.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя призывы США к Киеву прекратить атаки на энергообъекты РФ из опасений роста цен на нефть, заявил, что Вашингтон относится к конфликту исключительно как к "ресурсной базе", и его не волнуют жизни людей, погибающих при обстреле гражданских объектов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. "Соединенные Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России", - сказал Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге. Дипломат считает "крайне циничным" отношение США "ко всему происходящему в рамках этого конфликта", том числе "к действиям своих подопечных - украинских боевиков". "Только тогда, когда они вылазят за какие-то рамки, которые прагматично интересуют американцев, оттуда, из Вашингтона, уже звучит какой-то окрик. Но вы никогда его не дождетесь, когда украинские боевики убивают детей, стариков, наносят удары по больницам, школам, скорой помощи или спасателям", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html
https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821875268_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45a9354662359d48b81a15ba7725c3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, родион мирошник, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цены на нефть, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Родион Мирошник, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Цены на нефть, Вооруженные силы Украины, Украина
В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ

Мирошник: США призывают не бить по российским НПЗ, опасаясь роста цен на нефть

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя призывы США к Киеву прекратить атаки на энергообъекты РФ из опасений роста цен на нефть, заявил, что Вашингтон относится к конфликту исключительно как к "ресурсной базе", и его не волнуют жизни людей, погибающих при обстреле гражданских объектов.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"
2 апреля, 17:24
"Соединенные Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России", - сказал Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.
Дипломат считает "крайне циничным" отношение США "ко всему происходящему в рамках этого конфликта", том числе "к действиям своих подопечных - украинских боевиков".
"Только тогда, когда они вылазят за какие-то рамки, которые прагматично интересуют американцев, оттуда, из Вашингтона, уже звучит какой-то окрик. Но вы никогда его не дождетесь, когда украинские боевики убивают детей, стариков, наносят удары по больницам, школам, скорой помощи или спасателям", - отметил Мирошник.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него
27 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАРодион МирошникВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Цены на нефтьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала