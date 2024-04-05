https://ria.ru/20240405/npz-1938011910.html

В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ

В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ - РИА Новости, 05.04.2024

В МИД прокомментировали призывы США не бить по российским НПЗ

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя призывы США к Киеву прекратить атаки на энергообъекты РФ из... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:20

2024-04-05T12:20

2024-04-05T12:20

специальная военная операция на украине

россия

сша

родион мирошник

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

цены на нефть

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя призывы США к Киеву прекратить атаки на энергообъекты РФ из опасений роста цен на нефть, заявил, что Вашингтон относится к конфликту исключительно как к "ресурсной базе", и его не волнуют жизни людей, погибающих при обстреле гражданских объектов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. "Соединенные Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России", - сказал Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге. Дипломат считает "крайне циничным" отношение США "ко всему происходящему в рамках этого конфликта", том числе "к действиям своих подопечных - украинских боевиков". "Только тогда, когда они вылазят за какие-то рамки, которые прагматично интересуют американцев, оттуда, из Вашингтона, уже звучит какой-то окрик. Но вы никогда его не дождетесь, когда украинские боевики убивают детей, стариков, наносят удары по больницам, школам, скорой помощи или спасателям", - отметил Мирошник.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html

https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, родион мирошник, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цены на нефть, вооруженные силы украины, украина