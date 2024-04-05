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И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
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12:58 05.04.2024 (обновлено: 13:24 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/murmansk-1938023285.html
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса
Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:58
2024-04-05T13:24
политика
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в Telegram-канале правительства региона."В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области – руководителя аппарата правительства Мурманской области", - говорится в сообщении правительства региона.
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политика, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса

Заместитель Чибиса Надежда Аксенова станет и.о. главы Мурманской области

© Фото : Аппарат Правительства Мурманской области/Dubov DmitriyНадежда Аксенова
Надежда Аксенова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Аппарат Правительства Мурманской области/Dubov Dmitriy
Надежда Аксенова. Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
"В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области – руководителя аппарата правительства Мурманской области", - говорится в сообщении правительства региона.
© Следком/TelegramМесто нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
 
ПолитикаМурманская областьАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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