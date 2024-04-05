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И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса
Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:58
2024-04-05T12:58
2024-04-05T13:24
политика
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в Telegram-канале правительства региона."В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области – руководителя аппарата правительства Мурманской области", - говорится в сообщении правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса
Заместитель Чибиса Надежда Аксенова станет и.о. главы Мурманской области