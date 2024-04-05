https://ria.ru/20240405/murmansk-1938023285.html

И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса

И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024

И.о. главы Мурманской области станет заместитель Чибиса

Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:58

2024-04-05T12:58

2024-04-05T13:24

политика

мурманская область

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет временно исполнять его заместитель Надежда Аксенова, сообщили в Telegram-канале правительства региона."В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области – руководителя аппарата правительства Мурманской области", - говорится в сообщении правительства региона.

мурманская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса