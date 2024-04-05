https://ria.ru/20240405/moskva-1938012207.html

СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве

СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве - РИА Новости, 05.04.2024

СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве

Следствие просит об аресте мужчины, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:21

2024-04-05T12:21

2024-04-05T12:21

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следствие просит об аресте мужчины, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения". "Потерпевшие опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам, назначены судебно-психиатрические экспертизы.

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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)