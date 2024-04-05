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СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве - РИА Новости, 05.04.2024
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12:21 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/moskva-1938012207.html
СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве
СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве - РИА Новости, 05.04.2024
СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве
Следствие просит об аресте мужчины, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:21
2024-04-05T12:21
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следствие просит об аресте мужчины, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения". "Потерпевшие опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам, назначены судебно-психиатрические экспертизы.
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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК просит арестовать подозреваемого в насилии над девочками в Москве

СК просит арестовать мужчину, который надругался над девочками на юге Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следствие просит об аресте мужчины, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичный главк СК РФ.
По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения".
«
"Потерпевшие опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам, назначены судебно-психиатрические экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу
5 марта, 13:41
 
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