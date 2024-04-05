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В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД - РИА Новости, 05.04.2024
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09:39 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/moskva-1937962462.html
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:39
2024-04-05T09:39
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общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновили путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе", - отметил Бирюков. Заместителя мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. "В рамках проекта заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, уложили прочное асфальтобетонное покрытие. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД

Бирюков: на севере Москвы отремонтировали путепровод Ленинградский МКАД

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства МосквыРемонт путепровода
Ремонт путепровода - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Ремонт путепровода. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновили путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе", - отметил Бирюков.
Заместителя мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
«
"В рамках проекта заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, уложили прочное асфальтобетонное покрытие. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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