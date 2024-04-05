https://ria.ru/20240405/moskva-1937962462.html

В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД

В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД - РИА Новости, 05.04.2024

В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:39

2024-04-05T09:39

2024-04-05T09:39

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петр бирюков

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновили путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе", - отметил Бирюков. Заместителя мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. "В рамках проекта заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, уложили прочное асфальтобетонное покрытие. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20231120/kapremont-1910604257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков