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В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:39
2024-04-05T09:39
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновили путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе", - отметил Бирюков. Заместителя мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. "В рамках проекта заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, уложили прочное асфальтобетонное покрытие. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве завершили капремонт путепровода Ленинградский МКАД
Бирюков: на севере Москвы отремонтировали путепровод Ленинградский МКАД
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновили путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе", - отметил Бирюков.
Заместителя мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
«
"В рамках проекта заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, уложили прочное асфальтобетонное покрытие. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.