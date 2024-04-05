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В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации - РИА Новости, 05.04.2024
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04:32 05.04.2024 (обновлено: 06:21 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/khabarovsk-1937941615.html
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации - РИА Новости, 05.04.2024
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T04:32
2024-04-05T06:21
происшествия
хабаровск
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской администрации.По информации управления по делам ГО и ЧС, на указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничили.Специалисты хабаровского комбината "Радон" проводят работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению."Угрозы для населения города нет", — подчеркнули в администрации.Как пишет дальневосточное издание Deita, повышенный радиационный фон был зафиксирован в районе пункта приема металлов.
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происшествия, хабаровск
Происшествия, Хабаровск
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

В Индустриальном районе Хабаровска объявили режим ЧС из-за радиации

© РИА Новости / Е. Немировский | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Е. Немировский
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Хабаровск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской администрации.
По информации управления по делам ГО и ЧС, на указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничили.
Специалисты хабаровского комбината "Радон" проводят работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению.
"Угрозы для населения города нет", — подчеркнули в администрации.
Как пишет дальневосточное издание Deita, повышенный радиационный фон был зафиксирован в районе пункта приема металлов.
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