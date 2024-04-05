https://ria.ru/20240405/khabarovsk-1937941615.html

В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации - РИА Новости, 05.04.2024

В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T04:32

2024-04-05T04:32

2024-04-05T06:21

происшествия

хабаровск

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской администрации.По информации управления по делам ГО и ЧС, на указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничили.Специалисты хабаровского комбината "Радон" проводят работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению."Угрозы для населения города нет", — подчеркнули в администрации.Как пишет дальневосточное издание Deita, повышенный радиационный фон был зафиксирован в районе пункта приема металлов.

https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html

хабаровск

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск