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В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации - РИА Новости, 05.04.2024
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T04:32
2024-04-05T04:32
2024-04-05T06:21
происшествия
хабаровск
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской администрации.По информации управления по делам ГО и ЧС, на указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничили.Специалисты хабаровского комбината "Радон" проводят работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению."Угрозы для населения города нет", — подчеркнули в администрации.Как пишет дальневосточное издание Deita, повышенный радиационный фон был зафиксирован в районе пункта приема металлов.
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хабаровск
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происшествия, хабаровск
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
В Индустриальном районе Хабаровска объявили режим ЧС из-за радиации