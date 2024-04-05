https://ria.ru/20240405/gubernator-1937973835.html
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время - РИА Новости, 05.04.2024
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы региона Андрея... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:36
2024-04-05T10:36
2024-04-05T10:36
мурманская область
политика
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы региона Андрея Чибиса Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24". В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. "По обязанностям решение будет принято в самое ближайшее время... И губернатор вернется к работе, как только сможет", - сказала Сечкина.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Чибис о своем состоянии после операции
Мурманский губернатор после операции сообщил, что пришел в себя, "будет восстанавливаться и дальше в бой"
2024-04-05T10:36
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
Сечкина: решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время