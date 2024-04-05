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Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время - РИА Новости, 05.04.2024
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10:36 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/gubernator-1937973835.html
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время - РИА Новости, 05.04.2024
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы региона Андрея... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:36
2024-04-05T10:36
мурманская область
политика
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы региона Андрея Чибиса Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24". В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. "По обязанностям решение будет принято в самое ближайшее время... И губернатор вернется к работе, как только сможет", - сказала Сечкина.
мурманская область
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Губернатор Чибис о своем состоянии после операции
Мурманский губернатор после операции сообщил, что пришел в себя, "будет восстанавливаться и дальше в бой"
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мурманская область, политика, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, апатиты, видео
Мурманская область, Политика, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Апатиты
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы региона Андрея Чибиса Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".
2024-04-05T10:36
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Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время

Сечкина: решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время

© РИА Новости / Илья ТиминВид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива
Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы региона Андрея Чибиса Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".
В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
"По обязанностям решение будет принято в самое ближайшее время... И губернатор вернется к работе, как только сможет", - сказала Сечкина.
 
Мурманская областьПолитикаАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаАпатиты
 
 
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