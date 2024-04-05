Рейтинг@Mail.ru
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 05.04.2024 (обновлено: 21:39 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии - РИА Новости, 05.04.2024
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решится на объединение с Румынией, сообщила глава региона Евгения Гуцул в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:44
2024-04-05T21:39
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решится на объединение с Румынией, сообщила глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале."Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. &lt;…&gt; Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас", — говорится в публикации.Как напомнила Гуцул, в Гагаузии в 2014 году прошел референдум, на котором жители заявили, что свое будущее видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдавии. Она подчеркнула, что в республике проживают не только молдаване, румыны, но и русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения."В Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", — добавила Гуцул, подчеркнув, что гагаузы готовы продолжать отстаивать суверенитет Молдавии.Глава региона выразила надежду, что "разум возобладает".Накануне премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдавией, которое может произойти в том числе путем вступления республики в Евросоюз.Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
молдавия
румыния
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, гагаузия
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии

Гуцул: Гагаузия объявит о независимости в случае объединении Молдавии и Румынии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решится на объединение с Румынией, сообщила глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале.
"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. <…> Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
Как напомнила Гуцул, в Гагаузии в 2014 году прошел референдум, на котором жители заявили, что свое будущее видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдавии. Она подчеркнула, что в республике проживают не только молдаване, румыны, но и русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения.
«
"В Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", — добавила Гуцул, подчеркнув, что гагаузы готовы продолжать отстаивать суверенитет Молдавии.
Глава региона выразила надежду, что "разум возобладает".
Накануне премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдавией, которое может произойти в том числе путем вступления республики в Евросоюз.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.
Участники акции протеста против введения Молдовой таможенных пошлин для предприятий Приднестровья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну
11 марта, 08:00
 
В миреМолдавияРумынияГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала