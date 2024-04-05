https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии

Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии - РИА Новости, 05.04.2024

Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии

Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решится на объединение с Румынией, сообщила глава региона Евгения Гуцул в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:44

2024-04-05T19:44

2024-04-05T21:39

в мире

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румыния

гагаузия

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КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решится на объединение с Румынией, сообщила глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале."Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. <…> Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас", — говорится в публикации.Как напомнила Гуцул, в Гагаузии в 2014 году прошел референдум, на котором жители заявили, что свое будущее видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдавии. Она подчеркнула, что в республике проживают не только молдаване, румыны, но и русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения."В Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", — добавила Гуцул, подчеркнув, что гагаузы готовы продолжать отстаивать суверенитет Молдавии.Глава региона выразила надежду, что "разум возобладает".Накануне премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдавией, которое может произойти в том числе путем вступления республики в Евросоюз.Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, румыния, гагаузия