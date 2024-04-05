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Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 05.04.2024
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14:24 05.04.2024 (обновлено: 14:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/delo-1938049561.html
Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 05.04.2024
Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК
По делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:24
2024-04-05T14:29
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
андрей чибис
александр бастрыкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мурманского губернатора."По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России... По итогам совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в рамках расследования следователи изучат все обстоятельства преступления и дадут объективную правовую оценку.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, андрей чибис, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Мурманская область, Андрей Чибис, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК

СК: криминалисты и эксперты центрального аппарата расследуют покушение на Чибиса

© Следком/TelegramНож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мурманского губернатора.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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"По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России... По итогам совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках расследования следователи изучат все обстоятельства преступления и дадут объективную правовую оценку.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьАндрей ЧибисАлександр БастрыкинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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