https://ria.ru/20240405/delo-1938049561.html

Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 05.04.2024

Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК

По делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:24

2024-04-05T14:24

2024-04-05T14:29

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

андрей чибис

александр бастрыкин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мурманского губернатора."По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России... По итогам совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в рамках расследования следователи изучат все обстоятельства преступления и дадут объективную правовую оценку.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, андрей чибис, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса