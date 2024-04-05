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Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины - РИА Новости, 05.04.2024
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14:38 05.04.2024 (обновлено: 14:57 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1938054612.html
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины - РИА Новости, 05.04.2024
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:38
2024-04-05T14:57
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
апатиты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан. И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг", – сказал Чибис.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
мурманская область
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, апатиты
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область, Апатиты
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины

Оперштаб: Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него с ножом

© Следком/TelegramМесто нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
«
"Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан. И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг", – сказал Чибис.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Андрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаМурманская областьАпатиты
 
 
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