https://ria.ru/20240405/chibis-1938054612.html

Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины

Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины - РИА Новости, 05.04.2024

Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины

Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:38

2024-04-05T14:38

2024-04-05T14:57

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

апатиты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан. И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг", – сказал Чибис.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

мурманская область

апатиты

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, апатиты