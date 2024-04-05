https://ria.ru/20240405/chibis-1938054612.html
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины - РИА Новости, 05.04.2024
Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:38
2024-04-05T14:38
2024-04-05T14:57
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Адрей Чибис, находящийся в больнице после покушения на него, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан. И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг", – сказал Чибис.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Оперштаб: Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него с ножом