https://ria.ru/20240405/belorussiya-1938038315.html

В Белоруссии начали процесс приостановки ДОВСЕ

В Белоруссии начали процесс приостановки ДОВСЕ - РИА Новости, 05.04.2024

В Белоруссии начали процесс приостановки ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ, передает госагентство... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:50

2024-04-05T13:50

2024-04-05T14:03

белоруссия

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польша

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ, передает госагентство Белта."Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания проекта закона "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе", - говорится в сообщении.Договор был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением.По данным агентства, Белоруссия в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава вооруженных сил.Тем не менее, в августе 2022 года Чехия, а в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Белоруссии. В ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении государств - членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие. Из ДОВСЕ также вышла и Российская Федерация.

https://ria.ru/20240308/deystvie-1931953032.html

https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936453311.html

https://ria.ru/20240306/dovse-1931453177.html

белоруссия

чехия

польша

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белоруссия, в мире, чехия, польша, александр лукашенко, нато