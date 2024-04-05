https://ria.ru/20240405/bayden-1937945939.html

У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность

У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность - РИА Новости, 05.04.2024

У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность

Президент США Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятия со своим участием, заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:01

2024-04-05T06:01

2024-04-05T11:07

в мире

джо байден

сша

берни сандерс

дональд трамп

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятия со своим участием, заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу.Как отметил ведущий, Байден опоздал на выступление, которое должно было начаться в 11:00 по местному времени, появившись только через час. По его словам, если присмотреться к фото президента с мероприятия, то можно увидеть на его лице следы от аппарата CPAP (маска-компрессор. — Прим. ред.)."Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам, у него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели", — заметил Уоттерс.В результате Байден заставил ждать целый час сенатора Берни Сандерса, что, по предположению ведущего, было либо "силовым жестом" со стороны президента, либо он "просто хотел спать"."Вчера поздно вечером президент не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье, вчера президент ничего не делал — ему позвонили по телефону, вот и все. Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании", — добавил журналист.Он отметил, что по результатам последних опросов Байден проигрывает Дональду Трампу во всех ключевых на выборах штатах страны.Следы на лице Байдена привлекли внимание журналистов прошлым летом. Белому дому тогда пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких, который президент начал использовать во время сна для борьбы с апноэ. По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше, о проблемах с апноэ он заявлял еще в 2008 году.

https://ria.ru/20240405/tramp-1937939217.html

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в мире, джо байден, сша, берни сандерс, дональд трамп