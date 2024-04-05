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Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 05.04.2024
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14:35 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938053263.html
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 05.04.2024
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:35
2024-04-05T14:35
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга". Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Я хочу подчеркнуть, что мы остаемся привержены нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Армения также полностью привержена делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций", - сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе. Премьер-министр Армении заявил, что для достижения этих целей в стране представили основу инициативы, которая направлена на продвижение установления связей и диалога с соседними и другими странами. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
https://ria.ru/20240215/azerbaydzhan-1927509752.html
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном

Пашинян: Армения по-прежнему желает нормализации отношений с Азербайджаном

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга".
Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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"Я хочу подчеркнуть, что мы остаемся привержены нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Армения также полностью привержена делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций", - сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
Премьер-министр Армении заявил, что для достижения этих целей в стране представили основу инициативы, которая направлена на продвижение установления связей и диалога с соседними и другими странами.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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