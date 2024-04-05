https://ria.ru/20240405/armeniya-1938053263.html

Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном

Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 05.04.2024

Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:35

2024-04-05T14:35

2024-04-05T14:35

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга". Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Я хочу подчеркнуть, что мы остаемся привержены нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Армения также полностью привержена делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций", - сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе. Премьер-министр Армении заявил, что для достижения этих целей в стране представили основу инициативы, которая направлена на продвижение установления связей и диалога с соседними и другими странами. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

https://ria.ru/20240215/azerbaydzhan-1927509752.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе