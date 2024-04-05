https://ria.ru/20240405/armeniya-1938053263.html
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 05.04.2024
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:35
2024-04-05T14:35
2024-04-05T14:35
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азербайджан
армения
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил приверженность Еревана нормализации отношений с Азербайджаном на основе "взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга". Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Я хочу подчеркнуть, что мы остаемся привержены нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Армения также полностью привержена делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций", - сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе. Премьер-министр Армении заявил, что для достижения этих целей в стране представили основу инициативы, которая направлена на продвижение установления связей и диалога с соседними и другими странами. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян выразил приверженность нормализации отношений с Азербайджаном
Пашинян: Армения по-прежнему желает нормализации отношений с Азербайджаном