Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938050158.html
Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС
Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС - РИА Новости, 05.04.2024
Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что встреча в Брюсселе демонстрирует расширение сотрудничества страны с Евросоюзом и США, а также... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:27
2024-04-05T14:27
в мире
армения
сша
никол пашинян
энтони блинкен
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что встреча в Брюсселе демонстрирует расширение сотрудничества страны с Евросоюзом и США, а также выразил надежду, что Запад поможет модернизировать инфраструктуру Армении и усилит экономические связи и торговлю с Ереваном. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Спасибо за проведение этой встречи на высоком уровне для подтверждения общей приверженности суверенной, устойчивой и процветающей Армении. Эта встреча подтверждает приверженность Армении нашим общим целям... Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС... На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции в Брюсселе. Пашинян, обращаясь к главе Еврокомиссии и госсекретарю США, заявил, что, несмотря на кризисы, Армения значительно продвинулась в вопросе обеспечения демократии. Он также подтвердил приверженность Еревана осуществлению реформ в юридической и общественной сферах. Армения готова расширить конкурентноспособность частного сектора, чтобы выходить на новые рынки, а также улучшить инвестиционный климат, чтобы сделать его более привлекательным для компаний из ЕС и США, добавил Пашинян. "Мы ожидаем, что партнеры помогут нам модернизировать инфраструктуру Армении", - добавил он. Премьер также назвал чрезвычайно важным продвижение социальной и экономической интеграции, а также удовлетворение нужд более 100 тысяч уехавших из Карабаха армян. Он отметил, что совместные с Западом усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить перемещенным лицам восстановить привычную жизнь, в том числе нужно уделить внимание их жилищным условиям.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938048743.html
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938039151.html
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html
армения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_3fd25412050ad3f9e3608f06c1afeffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, никол пашинян, энтони блинкен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Армения, США, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС

Пашинян выразил надежду на усиление торговли Армении с США и ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что встреча в Брюсселе демонстрирует расширение сотрудничества страны с Евросоюзом и США, а также выразил надежду, что Запад поможет модернизировать инфраструктуру Армении и усилит экономические связи и торговлю с Ереваном.
Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев
Вчера, 14:21
"Спасибо за проведение этой встречи на высоком уровне для подтверждения общей приверженности суверенной, устойчивой и процветающей Армении. Эта встреча подтверждает приверженность Армении нашим общим целям... Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС... На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции в Брюсселе.
Пашинян, обращаясь к главе Еврокомиссии и госсекретарю США, заявил, что, несмотря на кризисы, Армения значительно продвинулась в вопросе обеспечения демократии. Он также подтвердил приверженность Еревана осуществлению реформ в юридической и общественной сферах.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"
Вчера, 13:53
Армения готова расширить конкурентноспособность частного сектора, чтобы выходить на новые рынки, а также улучшить инвестиционный климат, чтобы сделать его более привлекательным для компаний из ЕС и США, добавил Пашинян.
"Мы ожидаем, что партнеры помогут нам модернизировать инфраструктуру Армении", - добавил он.
Премьер также назвал чрезвычайно важным продвижение социальной и экономической интеграции, а также удовлетворение нужд более 100 тысяч уехавших из Карабаха армян. Он отметил, что совместные с Западом усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить перемещенным лицам восстановить привычную жизнь, в том числе нужно уделить внимание их жилищным условиям.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Власти Армении продают свой народ, заявила Захарова
3 апреля, 15:33
 
В миреАрменияСШАНикол ПашинянЭнтони БлинкенУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала