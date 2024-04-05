https://ria.ru/20240405/armeniya-1938050158.html

Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС

Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС - РИА Новости, 05.04.2024

Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что встреча в Брюсселе демонстрирует расширение сотрудничества страны с Евросоюзом и США, а также... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:27

2024-04-05T14:27

2024-04-05T14:27

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сша

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что встреча в Брюсселе демонстрирует расширение сотрудничества страны с Евросоюзом и США, а также выразил надежду, что Запад поможет модернизировать инфраструктуру Армении и усилит экономические связи и торговлю с Ереваном. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Спасибо за проведение этой встречи на высоком уровне для подтверждения общей приверженности суверенной, устойчивой и процветающей Армении. Эта встреча подтверждает приверженность Армении нашим общим целям... Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС... На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции в Брюсселе. Пашинян, обращаясь к главе Еврокомиссии и госсекретарю США, заявил, что, несмотря на кризисы, Армения значительно продвинулась в вопросе обеспечения демократии. Он также подтвердил приверженность Еревана осуществлению реформ в юридической и общественной сферах. Армения готова расширить конкурентноспособность частного сектора, чтобы выходить на новые рынки, а также улучшить инвестиционный климат, чтобы сделать его более привлекательным для компаний из ЕС и США, добавил Пашинян. "Мы ожидаем, что партнеры помогут нам модернизировать инфраструктуру Армении", - добавил он. Премьер также назвал чрезвычайно важным продвижение социальной и экономической интеграции, а также удовлетворение нужд более 100 тысяч уехавших из Карабаха армян. Он отметил, что совместные с Западом усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить перемещенным лицам восстановить привычную жизнь, в том числе нужно уделить внимание их жилищным условиям.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938048743.html

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938039151.html

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в мире, армения, сша, никол пашинян, энтони блинкен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия