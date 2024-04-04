https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html

Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей

Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2024

Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей

Россиянин Андрей Гриценко, обвиняемый в вымогательстве на 200 миллионов рублей, выдан представителям российской полиции Турцией для доставки в Москву, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:31

2024-04-04T17:31

2024-04-04T17:31

россия

турция

москва

ирина волк

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Гриценко, обвиняемый в вымогательстве на 200 миллионов рублей, выдан представителям российской полиции Турцией для доставки в Москву, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован россиянин Андрей Гриценко. В нашей стране он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере", - сказала Волк. Установлено, что в апреле 2018 года Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину. Под предлогом возвращения вымышленного долга они потребовали у потерпевшего 200 миллионов рублей. В итоге, опасаясь за свою жизнь, потерпевший (его род занятий не раскрывается) передал злоумышленникам порядка двух миллионов рублей. Позже соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы "получил денежные средства в размере 700 тысяч долларов". По словам представителя МВД РФ, в июле 2018 года было возбуждено дело по части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Вынесено постановление о привлечении Андрея Гриценко в качестве обвиняемого. Злоумышленник уехал за рубеж, был объявлен в международный розыск и в ноябре 2022 года задержан в Турции. "Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Сегодня в Стамбуле он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", – добавила Волк.

https://ria.ru/20240317/ekstraditsiya-1933582332.html

https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html

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турция

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россия, турция, москва, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф