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Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2024
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17:31 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html
Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей
Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2024
Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей
Россиянин Андрей Гриценко, обвиняемый в вымогательстве на 200 миллионов рублей, выдан представителям российской полиции Турцией для доставки в Москву, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:31
2024-04-04T17:31
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турция
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Гриценко, обвиняемый в вымогательстве на 200 миллионов рублей, выдан представителям российской полиции Турцией для доставки в Москву, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован россиянин Андрей Гриценко. В нашей стране он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере", - сказала Волк. Установлено, что в апреле 2018 года Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину. Под предлогом возвращения вымышленного долга они потребовали у потерпевшего 200 миллионов рублей. В итоге, опасаясь за свою жизнь, потерпевший (его род занятий не раскрывается) передал злоумышленникам порядка двух миллионов рублей. Позже соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы "получил денежные средства в размере 700 тысяч долларов". По словам представителя МВД РФ, в июле 2018 года было возбуждено дело по части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Вынесено постановление о привлечении Андрея Гриценко в качестве обвиняемого. Злоумышленник уехал за рубеж, был объявлен в международный розыск и в ноябре 2022 года задержан в Турции. "Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Сегодня в Стамбуле он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", – добавила Волк.
https://ria.ru/20240317/ekstraditsiya-1933582332.html
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россия, турция, москва, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф
Россия, Турция, Москва, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ
Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей

Турция выдала россиянина, обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Гриценко, обвиняемый в вымогательстве на 200 миллионов рублей, выдан представителям российской полиции Турцией для доставки в Москву, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован россиянин Андрей Гриценко. В нашей стране он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере", - сказала Волк.
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Установлено, что в апреле 2018 года Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину. Под предлогом возвращения вымышленного долга они потребовали у потерпевшего 200 миллионов рублей.
В итоге, опасаясь за свою жизнь, потерпевший (его род занятий не раскрывается) передал злоумышленникам порядка двух миллионов рублей. Позже соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы "получил денежные средства в размере 700 тысяч долларов".
По словам представителя МВД РФ, в июле 2018 года было возбуждено дело по части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Вынесено постановление о привлечении Андрея Гриценко в качестве обвиняемого.
Злоумышленник уехал за рубеж, был объявлен в международный розыск и в ноябре 2022 года задержан в Турции.
«
"Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Сегодня в Стамбуле он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", – добавила Волк.
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В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян
16 января, 17:51
 
РоссияТурцияМоскваИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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