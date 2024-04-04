https://ria.ru/20240404/unichtozhenie-1937822818.html

"Сырский сказал": на Западе забили тревогу из-за хода России в зоне СВО

"Сырский сказал": на Западе забили тревогу из-за хода России в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2024

"Сырский сказал": на Западе забили тревогу из-за хода России в зоне СВО

Российская армия одерживает верх на поле боя благодаря мощной артиллерии и планирующим авиабомбам, которые она использует для уничтожения позиций ВСУ, заявил... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:36

2024-04-04T14:36

2024-04-04T14:36

россия

маркус райснер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская армия одерживает верх на поле боя благодаря мощной артиллерии и планирующим авиабомбам, которые она использует для уничтожения позиций ВСУ, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV."У России есть два преимущества: во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратном преимуществе <…>. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ", — отметил он.Райснер отметил, что российские военные применяют различные вариации этих бомб: от ФАБ-250 до ФАБ-3000. Он выразил опасение, что под таким натиском ВСУ вряд ли смогут долго продержаться."Вопрос заключается в том, сколько еще они смогут удерживать позиции", — заключил военный.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html

https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html

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россия, маркус райснер, сергей шойгу, вооруженные силы украины