Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день
Чаус: в Часов Яре сложилась самая сложная ситуация за все время военных действий
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часов Яре в четверг была "самая сложная" за все время военных действий за счет усиления наступления армии РФ.
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"Сегодняшняя ситуация за все время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем", – приводит слова Чауса украинское издание "Обозреватель".
Он отметил, что в четверг в городе работал только один магазин. При этом "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно. В частности, по его данным, остается сложным вопрос с водой, имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан водой, при этом доставка усложнена.
Днем ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.
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