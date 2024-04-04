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Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937923107.html
Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день
Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день - РИА Новости, 04.04.2024
Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день
Назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часов Яре в четверг была "самая сложная" за все время... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:33
2024-04-04T22:33
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часов Яре в четверг была "самая сложная" за все время военных действий за счет усиления наступления армии РФ. "Сегодняшняя ситуация за все время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем", – приводит слова Чауса украинское издание "Обозреватель". Он отметил, что в четверг в городе работал только один магазин. При этом "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно. В частности, по его данным, остается сложным вопрос с водой, имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан водой, при этом доставка усложнена. Днем ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Сергей Кривонос, В мире
Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день

Чаус: в Часов Яре сложилась самая сложная ситуация за все время военных действий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часов Яре в четверг была "самая сложная" за все время военных действий за счет усиления наступления армии РФ.
«
"Сегодняшняя ситуация за все время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем", – приводит слова Чауса украинское издание "Обозреватель".
Он отметил, что в четверг в городе работал только один магазин. При этом "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно. В частности, по его данным, остается сложным вопрос с водой, имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан водой, при этом доставка усложнена.
Днем ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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