https://ria.ru/20240404/ukraina-1937923107.html

Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день

Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день - РИА Новости, 04.04.2024

Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день

Назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часов Яре в четверг была "самая сложная" за все время... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:33

2024-04-04T22:33

2024-04-04T22:33

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сергей кривонос

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часов Яре в четверг была "самая сложная" за все время военных действий за счет усиления наступления армии РФ. "Сегодняшняя ситуация за все время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем", – приводит слова Чауса украинское издание "Обозреватель". Он отметил, что в четверг в городе работал только один магазин. При этом "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно. В частности, по его данным, остается сложным вопрос с водой, имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан водой, при этом доставка усложнена. Днем ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.

https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, сергей кривонос