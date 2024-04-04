https://ria.ru/20240404/ukraina-1937855995.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:27

2024-04-04T16:27

2024-04-04T16:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 15.57 (совпадает с мск). Ранее в четверг тревога была объявлена в ряде регионов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Как сообщал украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей. Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937803144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины