Рейтинг@Mail.ru
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937855995.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:27
2024-04-04T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 15.57 (совпадает с мск). Ранее в четверг тревога была объявлена в ряде регионов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Как сообщал украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей. Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937803144.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях объявили тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро на Украине
Люди на станции метро на Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 15.57 (совпадает с мск).
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Наши планы изменились". На Западе определили будущее Украины
Вчера, 08:00
Ранее в четверг тревога была объявлена в ряде регионов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Как сообщал украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей. Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожарные на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги
Вчера, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала