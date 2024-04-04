В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях объявили тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро на Украине
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 15.57 (совпадает с мск).
Ранее в четверг тревога была объявлена в ряде регионов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Как сообщал украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей. Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.