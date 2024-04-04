https://ria.ru/20240404/tovarooborot-1937832080.html

Посол: доля Приморья выросла почти на 55% в товарообороте Белоруссии с ДФО

Посол: доля Приморья выросла почти на 55% в товарообороте Белоруссии с ДФО - РИА Новости, 04.04.2024

Посол: доля Приморья выросла почти на 55% в товарообороте Белоруссии с ДФО

Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко заявил о почти 55% приросте доли российского региона в товарообороте... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:38

2024-04-04T15:38

2024-04-04T15:41

олег кожемяко

белоруссия

россия

владивосток

приморский край

парламентское собрание союза беларуси и россии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко заявил о почти 55% приросте доли российского региона в товарообороте республики с ДФО в 2023 году. Посол находится с визитом в Приморье, встреча состоялась во Владивостоке. "Приморский край для нас — это фактически 50% товарооборота со всем Дальним Востоком. Вы номер один давно, устойчиво. И вот если мы будем с вами показывать такие цифры прироста, как за прошлый год - по данным нашей статистики плюс 55%, - то, я думаю, скоро и 70% Приморский край будет занимать", — сказал Крутой, видео встречи с которым выложил в свой Telegram-канал губернатор Приморья.

https://ria.ru/20240307/rets-1931644397.html

белоруссия

россия

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олег кожемяко, белоруссия, россия, владивосток, приморский край