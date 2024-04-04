https://ria.ru/20240404/tovarooborot-1937832080.html
Посол: доля Приморья выросла почти на 55% в товарообороте Белоруссии с ДФО
Посол: доля Приморья выросла почти на 55% в товарообороте Белоруссии с ДФО - РИА Новости, 04.04.2024
Посол: доля Приморья выросла почти на 55% в товарообороте Белоруссии с ДФО
Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко заявил о почти 55% приросте доли российского региона в товарообороте... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:38
2024-04-04T15:38
2024-04-04T15:41
олег кожемяко
белоруссия
россия
владивосток
приморский край
парламентское собрание союза беларуси и россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко заявил о почти 55% приросте доли российского региона в товарообороте республики с ДФО в 2023 году. Посол находится с визитом в Приморье, встреча состоялась во Владивостоке. "Приморский край для нас — это фактически 50% товарооборота со всем Дальним Востоком. Вы номер один давно, устойчиво. И вот если мы будем с вами показывать такие цифры прироста, как за прошлый год - по данным нашей статистики плюс 55%, - то, я думаю, скоро и 70% Приморский край будет занимать", — сказал Крутой, видео встречи с которым выложил в свой Telegram-канал губернатор Приморья.
https://ria.ru/20240307/rets-1931644397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, белоруссия, россия, владивосток, приморский край
Олег Кожемяко, Белоруссия, Россия, Владивосток, Приморский край, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России