https://ria.ru/20240404/stoloto-1937806108.html

Суд не стал пересматривать решение о возврате "Столото" в Google Play

Суд не стал пересматривать решение о возврате "Столото" в Google Play - РИА Новости, 04.04.2024

Суд не стал пересматривать решение о возврате "Столото" в Google Play

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску крупнейшего в России распространителя государственных... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:31

2024-04-04T13:31

2024-04-04T13:31

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

столото

google

экономика

технологии

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") обязали структуры компании Google вернуть мобильное приложение "Столото" в магазин приложений Google Play. Как следует из опубликованного в четверг определения суда, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – американской Google LLC, - просившего передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Приложение "Столото" в Google Play было заблокировано еще в 2019 году со ссылкой на несоответствие политике Google в отношении азартных игр и правилам для разработчиков. По мнению Google, нарушение заключалось в том, что истец занимается распространением лотерей без действующей лицензии на азартные игры. Между тем, как заявил истец и с ним согласились суды, лотереи в России не относятся к азартным играм, их распространение осуществляется на основании не лицензии, а распоряжения кабмина. Как отметил в решении суд первой инстанции, "отнесение ответчиками государственных лотерей, единственно разрешенных на территории Российской Федерации, к азартным играм противоречит федеральным законам Российской Федерации и публичным интересам". Суд признал незаконным отказ структур Google от распространения программных продуктов истца и обязал Google LLC, ирландскую Google Commerce Limited и ООО "Гугл" "обеспечить допуск приложения "Столото" к распространению через сервис Google Play для операционных систем под управлением Android на территории РФ". В случае неисполнения решения в течение пяти дней с даты его вступления в силу суд решил взыскать солидарно с троих ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта начиная с шестого дня с даты его вступления в законную силу. При этом сумма ежедневно начисляемой неустойки будет еженедельно увеличиваться в два раза, говорится в решении. Решение вступило в силу в июле 2023 года после проверки апелляционной инстанцией. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.

https://ria.ru/20231225/gugl-1917913927.html

https://ria.ru/20240327/prilozhenie-1936123112.html

https://ria.ru/20240228/gemini-1929947449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство финансов рф (минфин россии), столото, google, экономика, технологии