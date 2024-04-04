Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/pvo-1937854686.html
Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба
Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба - РИА Новости, 04.04.2024
Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по его призыву страны НАТО попытаются найти дополнительные системы ПВО для Украины. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:23
2024-04-04T16:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий кулеба
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по его призыву страны НАТО попытаются найти дополнительные системы ПВО для Украины. "Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые дополнительные системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot. Это единственная система, которая способна сбивать баллистические ракеты… После обсуждений, которые мы провели…, союзники предпримут попытки найти эти дополнительные системы, чтобы предоставить их Украине", - заявил Кулеба на полях встречи по случаю 75-летия НАТО в Брюсселе. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240401/nato-1937022911.html
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html
https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2e2e48a29c93aa3efb3da1cedcc4270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, Вооруженные силы Украины, Bild, В мире
Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба

Кулеба: страны НАТО попытаются найти дополнительные системы ПВО для Украины

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по его призыву страны НАТО попытаются найти дополнительные системы ПВО для Украины.
«
"Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые дополнительные системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot. Это единственная система, которая способна сбивать баллистические ракеты… После обсуждений, которые мы провели…, союзники предпримут попытки найти эти дополнительные системы, чтобы предоставить их Украине", - заявил Кулеба на полях встречи по случаю 75-летия НАТО в Брюсселе.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
НАТО стремится нанести стратегическое поражение России, заявил Гаврилов
1 апреля, 09:10
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах
Вчера, 13:52
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякНАТОВооруженные силы УкраиныBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала