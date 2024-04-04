https://ria.ru/20240404/pvo-1937854686.html

Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба

Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба - РИА Новости, 04.04.2024

Страны НАТО поищут дополнительные системы ПВО для Украины, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по его призыву страны НАТО попытаются найти дополнительные системы ПВО для Украины. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:23

2024-04-04T16:23

2024-04-04T16:23

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дмитрий кулеба

владимир зеленский

михаил подоляк

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по его призыву страны НАТО попытаются найти дополнительные системы ПВО для Украины. "Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые дополнительные системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot. Это единственная система, которая способна сбивать баллистические ракеты… После обсуждений, которые мы провели…, союзники предпримут попытки найти эти дополнительные системы, чтобы предоставить их Украине", - заявил Кулеба на полях встречи по случаю 75-летия НАТО в Брюсселе. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240401/nato-1937022911.html

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html

https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html

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украина, россия, сша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины, bild