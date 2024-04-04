https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html

Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин

Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин

Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:13

2024-04-04T14:13

2024-04-04T14:13

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Он отметил, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками качественного обновления экономики социальной сферы. "Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество