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Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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14:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:13
2024-04-04T14:13
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Он отметил, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками качественного обновления экономики социальной сферы. "Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин

Путин: профсоюзы должны подталкивать предприятия к внедрению технологий

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Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он отметил, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками качественного обновления экономики социальной сферы.
"Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий", - сказал Путин.
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