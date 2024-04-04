https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:13
2024-04-04T14:13
2024-04-04T14:13
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Он отметил, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками качественного обновления экономики социальной сферы. "Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
Путин: профсоюзы должны подталкивать предприятия к внедрению технологий
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он отметил, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками качественного обновления экономики социальной сферы.
"Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий", - сказал Путин.