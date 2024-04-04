https://ria.ru/20240404/opasnost-1937916924.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:23
2024-04-04T21:23
2024-04-04T21:31
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
технологии
курск
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению удара."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт.Он также сообщил о работе системы ПВО в Курске на фоне запуска сигнала об атаке БПЛА в четверг вечером."В Курске работает ПВО", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины, технологии, курск, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Технологии, Курск, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области