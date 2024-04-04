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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 04.04.2024 (обновлено: 21:31 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/opasnost-1937916924.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:23
2024-04-04T21:31
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
технологии
курск
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению удара."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт.Он также сообщил о работе системы ПВО в Курске на фоне запуска сигнала об атаке БПЛА в четверг вечером."В Курске работает ПВО", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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курская область, украина, вооруженные силы украины, технологии, курск, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Технологии, Курск, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Старовойт предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению удара.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт.
Он также сообщил о работе системы ПВО в Курске на фоне запуска сигнала об атаке БПЛА в четверг вечером.
"В Курске работает ПВО", - написал губернатор.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныТехнологииКурскРоман Старовойт
 
 
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