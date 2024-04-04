https://ria.ru/20240404/opasnost-1937916924.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:23

2024-04-04T21:23

2024-04-04T21:31

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

технологии

курск

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО готово к отражению удара."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт.Он также сообщил о работе системы ПВО в Курске на фоне запуска сигнала об атаке БПЛА в четверг вечером."В Курске работает ПВО", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

курская область

украина

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, технологии, курск, роман старовойт