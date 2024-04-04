https://ria.ru/20240404/olimpiada-1925779902.html

Десять лет спустя: Сочи удалось избежать "проклятия Олимпиад"

Отдых в Сочи: как курорту удалось избежать "проклятия Олимпиад"

Десять лет спустя: Сочи удалось избежать "проклятия Олимпиад"

Сочи в 2013-м скептики предрекали судьбу большинства олимпийских строек: деньги потратят, а стадионы и комплексы превратятся в "белых слонов" — сооружения,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:00

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МОСКВА — РИА Новости, Светлана Баева. Сочи в 2013-м скептики предрекали судьбу большинства олимпийских строек: деньги потратят, а стадионы и комплексы превратятся в "белых слонов" — сооружения, которые после Игр никому не будут нужны. Ошиблись. Турпоток на курорт — в прибрежные и горные кластеры — вырос в два раза, число пассажиров в аэропорту — в пять. О том, как город изменился за десятилетие и как используется олимпийское наследие, — в материале РИА Новости.Открытие Олимпиады-2014Торжественное открытие Олимпийских игр — 2014 состоялось на стадионе "Фишт" 7 февраля — десять лет назад. Пламя на арену вынесла теннисистка Мария Шарапова, затем факел передавали друг другу знаменитые спортсмены. Чашу зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк.Первое золото стране принесли фигуристы. Российская сборная установила в Сочи рекорд как по общему числу медалей, так и по количеству золотых наград.Рекорды ставил и сам курорт. К Олимпиаде построили дороги, отели, 11 спортивных объектов общей вместимостью 200 тысяч человек. "Благодаря этому появились любимые всеми туристические бренды — "Красная Поляна", Олимпийский парк, "Сочи Парк" и многие другие", — рассказывал РИА Новости Александр Ткачев, принимавший тогда Игры как губернатор Краснодарского края. За десять лет турпоток в Сочи удвоился и достиг почти восьми миллионов человек в год. По словам Ткачева, это самый впечатляющий рост, который не может повторить ни одно направление внутреннего туризма. Инфраструктура, созданная для Олимпиады, эксплуатируется на 100 процентов, на ее базе формируется новая, подтвердил мэр курорта Алексей Копайгородский. А это 360 километров современных трасс и мостов, 200 километров железных дорог, 22 тоннеля, 42 гостиничных комплекса, горные курорты с протяженными трассами для катания. Таких олимпийских проектов еще не былоЗаместитель руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Павел Тычинкин отметил: "Летний курорт принял зимние Игры в горах и с видом на море. Подобного в мировой истории не было"."Олимпиада дала старт большим проектам. Строительство гостиниц, дорог, индустрии развлечений — все это очень помогло туризму, — рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. — Если сравнивать с другими мировыми олимпийскими столицами, в Сочи наиболее эффективно использовали наследие Игр".Увеличился не только турпоток. В пять раз выросло число пассажиров в международном аэропорту курорта. "Сейчас мы обслужили более 13 миллионов человек за год. Аэропорт перестал быть "внутренней историей", о нас узнал весь мир", — отметил управляющий директор воздушной гавани Алексей Комаров."Очень эффективно олимпийским наследием распорядились в Красной Поляне, — подчеркнул вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. — "Роза Хутор", "Газпром Поляна", "Красная Поляна" — это лучшие горнолыжные курорты России, сопоставимые с европейскими".По его словам, город получил фактически два новых курорта в Большом Сочи — Имеретинку и обновленный горный кластер.Эксперты указывают на еще один важный момент: Олимпиада помогла убрать резко выраженную сезонность. Сочи теперь — круглогодичный курорт. "Если поначалу "Красная Поляна" рассматривалась исключительно как место зимнего отдыха, то сейчас много туристов, которым летом в горах не менее интересно, чем на пляже", — говорит Сергей Ромашкин.Что ждет туристов"Роза Хутор", пожалуй, образцовый пример олимпийского наследия. Вся инфраструктура используется и работает. Деревню, где размещались спортсмены, переоборудовали в комплекс отелей, — рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева. — Трассы и стадионы доступны всем любителям горных лыж и сноуборда".После Игр Сочи принимал различные международные чемпионаты по зимним видам спорта.В честь десятилетия Сочи-2014 на "Розе Хутор" 10 и 11 февраля проведут немало праздничных мероприятий. На трассе "Ювента" (1100) — детские любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду. Подобные старты, но на тюбинге — и на площадке Rosa Beach в "Роза Долине". А еще — семейная анимация (интерактивы, квесты, эстафеты, викторины), танцевальные диджей-сеты, розыгрыши сувениров.На субботу, 10 февраля, запланировано шоу ратраков: тяжелые машины выполнят маневры параллельного слалома, а также вращение на месте, рисуя олимпийские кольца.На катке курорта в "Роза Долине" 11 февраля — мастер-класс олимпийского чемпиона Сочи-2014 по фигурному катанию Федора Климова.Десятилетие продолжат отмечать до конца года.Десять лет олимпийского сиянияПодробнее познакомиться с олимпийским наследием Сочи можно на специальном туристическом маршруте, тоже доступном для отдыхающих и горожан в течение всего года. Протяженность — 55 километров, длительность — четыре-пять часов. Экскурсия на автобусе стартует с вокзала Сочи, а осмотр спортивных объектов начинается в Имеретинской низменности, которая сегодня входит в состав федеральной территории "Сириус". Затем автобус направляется на "Розу Хутор", где туристов ждет экскурсия в этнопарке "Моя Россия". На обратном пути — осмотр курортов "Газпром" и "Красная Поляна".Погрузиться в атмосферу Олимпиады и вспомнить, как это было, предлагают и на стадионе "Фишт": тут 7 и 8 февраля — экскурсии. Бесплатные — при предъявлении бумажного билета на любое мероприятие Олимпиады-2014.Новые рекорды Сочи"Туристы всегда активно посещали и Олимпийский парк, и его центр — Медальную площадь, где награждали победителей. Там находится стела для огня", — уточнил Сергей Ромашкин.В планах — дальнейшее активное развитие курорта. "Эксперты трудятся над реконструкцией Приморской набережной. В санаторно-курортной отрасли реализуют 28 инвестиционных проектов, которые дадут еще 19 тысяч номеров и столько же рабочих мест для сочинцев", — сообщил РИА Новости мэр Алексей Копайгородский.Более того, в горном кластере в этом году приступят к строительству еще одного курорта. Он станет продолжением "Розы Хутор": единая зона катания, пешие маршруты, гостиницы, рестораны. Так что впереди — новые рекорды.

https://ria.ru/20240202/sochi-1924883114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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