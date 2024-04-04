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Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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11:41 04.04.2024 (обновлено: 15:39 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html
Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров
Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров
Никакого расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов так и не проводили, даже попытка Совета Европы взять этот вопрос под свой контроль провалилась,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:41
2024-04-04T15:39
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Никакого расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов так и не проводили, даже попытка Совета Европы взять этот вопрос под свой контроль провалилась, данный институт оказался бессилен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это всё было только на словах", - сказал Лавров на "круглом столе" по украинской проблематике. Он добавил, что попытка Совета Европы, который "быстро растратил свою репутацию", взять под контроль это расследование провалилась. "Никто не собирался ни в чем этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен", - подчеркнул министр. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, следствие за девять лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html
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в мире, одесса, украина, россия, сергей лавров, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Россия, Сергей Лавров, Совет Европы
Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров

Лавров: СЕ оказался бессилен в расследовании трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Никакого расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов так и не проводили, даже попытка Совета Европы взять этот вопрос под свой контроль провалилась, данный институт оказался бессилен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это всё было только на словах", - сказал Лавров на "круглом столе" по украинской проблематике.
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Он добавил, что попытка Совета Европы, который "быстро растратил свою репутацию", взять под контроль это расследование провалилась. "Никто не собирался ни в чем этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен", - подчеркнул министр.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, следствие за девять лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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