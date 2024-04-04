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Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 04.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:15 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html
Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 04.04.2024
Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал угрозы украинских вооруженных сил атаковать Крымский мост... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:15
2024-04-04T02:15
в мире
украина
россия
михаил шеремет
владимир зеленский
крокус сити холл
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал угрозы украинских вооруженных сил атаковать Крымский мост бессильной злобой нацистов. Ранее британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины сообщила, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост и может предпринять попытку в первой половине 2024 года. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов. Отмечается, что руководство ГУР следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море. "Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, такие заявления делаются в лучших традициях террористов, с целью устрашения и попыток срыва предстоящего курортного сезона на полуострове. "Зеленскому с его приспешниками по подземному образу жизни нужно помнить, что вскоре их бандеровские схроны станут для него и его окружения склепами позора", - подчеркнул депутат. Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html
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в мире, украина, россия, михаил шеремет, владимир зеленский, крокус сити холл, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Крокус Сити Холл, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Шеремет назвал угрозы ВСУ атаковать Крымский мост бессильной злобой

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал угрозы украинских вооруженных сил атаковать Крымский мост бессильной злобой нацистов.
Ранее британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины сообщила, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост и может предпринять попытку в первой половине 2024 года. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов. Отмечается, что руководство ГУР следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море.
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3 марта, 15:42
"Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, такие заявления делаются в лучших традициях террористов, с целью устрашения и попыток срыва предстоящего курортного сезона на полуострове.
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"Зеленскому с его приспешниками по подземному образу жизни нужно помнить, что вскоре их бандеровские схроны станут для него и его окружения склепами позора", - подчеркнул депутат.
Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.
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Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
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СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост
Вчера, 10:19
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреУкраинаРоссияМихаил ШереметВладимир ЗеленскийКрокус Сити ХоллСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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