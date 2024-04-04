https://ria.ru/20240404/dnepropetrovsk-1937898753.html
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 04.04.2024
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:20
2024-04-04T19:20
2024-04-04T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
николай лукашук
вооруженные силы украины
украина
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области. Как написал Лукашук, южный район области подвергся ударам, в результате чего в Красногригорьевской городской общине Никопольского района повреждены "газопровод, три линии электропередачи". "Повреждена заправочная станция, инфраструктурный объект", - сообщил он. По его данным, без газоснабжения осталось около пяти тысяч домов, кроме того, из-за повреждений водопровода без воды остаются порядка трех тысяч потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240404/krivoyrog-1937869723.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николай лукашук, вооруженные силы украины, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины, Украина, Днепропетровская область
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Днепропетровский облсовет сообщил о повреждении инфраструктурного объекта