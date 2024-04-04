https://ria.ru/20240404/dnepropetrovsk-1937898753.html

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 04.04.2024

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:20

2024-04-04T19:20

2024-04-04T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

николай лукашук

вооруженные силы украины

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области. Как написал Лукашук, южный район области подвергся ударам, в результате чего в Красногригорьевской городской общине Никопольского района повреждены "газопровод, три линии электропередачи". "Повреждена заправочная станция, инфраструктурный объект", - сообщил он. По его данным, без газоснабжения осталось около пяти тысяч домов, кроме того, из-за повреждений водопровода без воды остаются порядка трех тысяч потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240404/krivoyrog-1937869723.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николай лукашук, вооруженные силы украины, украина, днепропетровская область