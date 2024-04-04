https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937920268.html
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.04.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 21:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:56
2024-04-04T21:56
2024-04-04T22:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 21:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Четвёртого апреля 2024 года около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской области