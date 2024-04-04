https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937920268.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.04.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 21:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:56

2024-04-04T21:56

2024-04-04T22:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 21:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Четвёртого апреля 2024 года около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)