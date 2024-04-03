https://ria.ru/20240403/zyuganov-1937546649.html
Зюганов оценил работу Мишустина в чрезвычайных условиях
Зюганов оценил работу Мишустина в чрезвычайных условиях - РИА Новости, 03.04.2024
Зюганов оценил работу Мишустина в чрезвычайных условиях
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о лучшем премьер-министре в России заявил, что страна его еще ждет, но правительство Михаила Мишустина "более... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:25
2024-04-03T12:25
2024-04-03T12:25
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о лучшем премьер-министре в России заявил, что страна его еще ждет, но правительство Михаила Мишустина "более квалифицированно" работает в чрезвычайных условиях. "Хороший вопрос. Будет впереди лучший премьер, который победит, выведет страну из кризиса, избавит нас от импортной продукции и обеспечит благополучие, прежде всего, женщин, детей и стариков", - сказал он РИА Новости на вопрос, кто был лучшим премьер-министром в России. Зюганов заявил, что лучшего премьера определяет народ, сейчас, по его мнению, не все довольны работой правительства, в том числе из-за роста цен и проблем в образовании. "Но это правительство и Мишустин, на мой взгляд, более квалифицированно ведут работу свою в чрезвычайных условиях", - сказал лидер КПРФ. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год.
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россия, михаил мишустин, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов
Россия, Михаил Мишустин, КПРФ, Госдума РФ, Геннадий Зюганов
Зюганов оценил работу Мишустина в чрезвычайных условиях
Зюганов:кабмин и Мишустин квалифицированно работают в чрезвычайных условиях
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о лучшем премьер-министре в России заявил, что страна его еще ждет, но правительство Михаила Мишустина "более квалифицированно" работает в чрезвычайных условиях.
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"Хороший вопрос. Будет впереди лучший премьер, который победит, выведет страну из кризиса, избавит нас от импортной продукции и обеспечит благополучие, прежде всего, женщин, детей и стариков", - сказал он РИА Новости на вопрос, кто был лучшим премьер-министром в России.
Зюганов заявил, что лучшего премьера определяет народ, сейчас, по его мнению, не все довольны работой правительства, в том числе из-за роста цен и проблем в образовании.
"Но это правительство и Мишустин, на мой взгляд, более квалифицированно ведут работу свою в чрезвычайных условиях", - сказал лидер КПРФ.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год.