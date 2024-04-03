https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937486129.html
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов - РИА Новости, 03.04.2024
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов
Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:35
2024-04-03T08:35
2024-04-03T08:35
общество
авто
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов, сообщил РИА Новости автор инициативы, сенатор Артём Шейкин. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что планирует внести в Госдуму законопроект о регулировании движения самокатов, других СИМ и велосипедов. Изначальной версией законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предполагалось наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей - за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей - за езду вдвоем. Правительство предварительно поддержало данный законопроект при условии его доработки, следует из проекта отзыва кабмина (есть в распоряжении агентства). "В результате полученных комментариев во время анализа законопроекта, а также благодаря конструктивному диалогу с профильными ведомствами были внесены изменения в законопроект, которые не отразились на изначальной его концепции. Доработанная версия законопроекта была повторно направлена в правительство", - сказал Шейкин. Из новой редакции законопроекта (копия есть в распоряжении РИА Новости) были исключены штрафы для велосипедистов в размере до 30 тысяч рублей за управление соответствующим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, была исключена норма о штрафе от 800 до 1000 рублей для пешеходов, которые передвигаются по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги. Пьяное вождение электросамокатовЗаконопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Наказание за вождение электросамоката вдвоемВ тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ. За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Превышение скорости на электросамокате и велосипеде Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей. Штрафы за неправильную ездуОтдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения. За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию. Новые обязанности должностных лицЗаконопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов, сообщил РИА Новости автор инициативы, сенатор Артём Шейкин.
Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что планирует внести в Госдуму
законопроект о регулировании движения самокатов, других СИМ и велосипедов. Изначальной версией законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предполагалось наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей - за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей - за езду вдвоем. Правительство предварительно поддержало данный законопроект при условии его доработки, следует из проекта отзыва кабмина (есть в распоряжении агентства).
"В результате полученных комментариев во время анализа законопроекта, а также благодаря конструктивному диалогу с профильными ведомствами были внесены изменения в законопроект, которые не отразились на изначальной его концепции. Доработанная версия законопроекта была повторно направлена в правительство", - сказал Шейкин.
Из новой редакции законопроекта (копия есть в распоряжении РИА Новости) были исключены штрафы для велосипедистов в размере до 30 тысяч рублей за управление соответствующим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Кроме того, была исключена норма о штрафе от 800 до 1000 рублей для пешеходов, которые передвигаются по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги.
Пьяное вождение электросамокатов
Законопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
Наказание за вождение электросамоката вдвоем
В тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ.
За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Превышение скорости на электросамокате и велосипеде
Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.
Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей.
Штрафы за неправильную езду
Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения.
За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.
Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию.
Новые обязанности должностных лиц
Законопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.