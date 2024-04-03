Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937486129.html
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов - РИА Новости, 03.04.2024
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов
Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:35
2024-04-03T08:35
общество
авто
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935839625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ffaf423c20cd448a355338edd213558.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов, сообщил РИА Новости автор инициативы, сенатор Артём Шейкин. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что планирует внести в Госдуму законопроект о регулировании движения самокатов, других СИМ и велосипедов. Изначальной версией законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предполагалось наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей - за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей - за езду вдвоем. Правительство предварительно поддержало данный законопроект при условии его доработки, следует из проекта отзыва кабмина (есть в распоряжении агентства). "В результате полученных комментариев во время анализа законопроекта, а также благодаря конструктивному диалогу с профильными ведомствами были внесены изменения в законопроект, которые не отразились на изначальной его концепции. Доработанная версия законопроекта была повторно направлена в правительство", - сказал Шейкин. Из новой редакции законопроекта (копия есть в распоряжении РИА Новости) были исключены штрафы для велосипедистов в размере до 30 тысяч рублей за управление соответствующим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, была исключена норма о штрафе от 800 до 1000 рублей для пешеходов, которые передвигаются по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги. Пьяное вождение электросамокатовЗаконопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Наказание за вождение электросамоката вдвоемВ тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ. За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Превышение скорости на электросамокате и велосипеде Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей. Штрафы за неправильную ездуОтдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения. За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию. Новые обязанности должностных лицЗаконопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
https://ria.ru/20231220/elektrosamokaty-1917063672.html
https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html
https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html
https://radiosputnik.ru/20240320/samokaty-1934437833.html
https://ria.ru/20240319/samakatchiki-1934127666.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935839625_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aedf995c3cca06bc2541359237f4a639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов

В Совфеде доработали проект о нарушениях при вождении электросамокатов и СИМ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов, сообщил РИА Новости автор инициативы, сенатор Артём Шейкин.
Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что планирует внести в Госдуму законопроект о регулировании движения самокатов, других СИМ и велосипедов. Изначальной версией законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предполагалось наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей - за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей - за езду вдвоем. Правительство предварительно поддержало данный законопроект при условии его доработки, следует из проекта отзыва кабмина (есть в распоряжении агентства).
Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяную езду на самокатах
13 ноября 2023, 06:30
"В результате полученных комментариев во время анализа законопроекта, а также благодаря конструктивному диалогу с профильными ведомствами были внесены изменения в законопроект, которые не отразились на изначальной его концепции. Доработанная версия законопроекта была повторно направлена в правительство", - сказал Шейкин.
Из новой редакции законопроекта (копия есть в распоряжении РИА Новости) были исключены штрафы для велосипедистов в размере до 30 тысяч рублей за управление соответствующим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Кроме того, была исключена норма о штрафе от 800 до 1000 рублей для пешеходов, которые передвигаются по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги.
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов
20 декабря 2023, 18:44

Пьяное вождение электросамокатов

Законопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Наказание за вождение электросамоката вдвоем

В тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ.
За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Пункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам
23 октября 2023, 16:28

Превышение скорости на электросамокате и велосипеде

Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.
Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей.
Курьер службы доставки Самокат везет заказ по Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками
28 марта, 15:51

Штрафы за неправильную езду

Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения.
За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В городах России резко вырастет количество электросамокатов
20 марта, 12:30
Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.
Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию.

Новые обязанности должностных лиц

Законопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Люди катаются вдвоем на электросамокате - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам
19 марта, 02:17
 
ОбществоАвтоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала