https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937486129.html

В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов

В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов - РИА Новости, 03.04.2024

В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов

Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:35

2024-04-03T08:35

2024-04-03T08:35

общество

авто

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенаторы доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов, сообщил РИА Новости автор инициативы, сенатор Артём Шейкин. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что планирует внести в Госдуму законопроект о регулировании движения самокатов, других СИМ и велосипедов. Изначальной версией законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предполагалось наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей - за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей - за езду вдвоем. Правительство предварительно поддержало данный законопроект при условии его доработки, следует из проекта отзыва кабмина (есть в распоряжении агентства). "В результате полученных комментариев во время анализа законопроекта, а также благодаря конструктивному диалогу с профильными ведомствами были внесены изменения в законопроект, которые не отразились на изначальной его концепции. Доработанная версия законопроекта была повторно направлена в правительство", - сказал Шейкин. Из новой редакции законопроекта (копия есть в распоряжении РИА Новости) были исключены штрафы для велосипедистов в размере до 30 тысяч рублей за управление соответствующим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, была исключена норма о штрафе от 800 до 1000 рублей для пешеходов, которые передвигаются по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги. Пьяное вождение электросамокатовЗаконопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Наказание за вождение электросамоката вдвоемВ тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ. За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Превышение скорости на электросамокате и велосипеде Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей. Штрафы за неправильную ездуОтдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения. За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию. Новые обязанности должностных лицЗаконопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

https://ria.ru/20231220/elektrosamokaty-1917063672.html

https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html

https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html

https://radiosputnik.ru/20240320/samokaty-1934437833.html

https://ria.ru/20240319/samakatchiki-1934127666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, госдума рф