https://ria.ru/20240403/yaponiya-1937477982.html

В Японии отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения

В Японии отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения - РИА Новости, 03.04.2024

В Японии отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения

Главное метеорологическое агентство Японии сняло предупреждение об угрозе цунами после серии мощных землетрясений близ Тайваня. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:13

2024-04-03T06:13

2024-04-03T06:13

тайвань

япония

окинава

есимаса хаяси

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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии сняло предупреждение об угрозе цунами после серии мощных землетрясений близ Тайваня. В настоящее время на карте региона, размещенной на сайте агентства, острова префектуры Окинава отмечены голубым, что означает, что в регионе может наблюдаться изменение высоты прибрежных вод. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Как заявил ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, данных о жертвах среди японцев при землетрясениях близ Тайваня не поступало. Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключали, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Спустя некоторое время в ряде регионов были зафиксированы приливные волны высотой до 30 сантиметров. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов. Данных об ущербе также пока нет.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937475346.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937476658.html

тайвань

япония

окинава

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тайвань, япония, окинава, есимаса хаяси, в мире