https://ria.ru/20240403/urozhay-1937666735.html

Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год

Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год - РИА Новости, 03.04.2024

Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год

Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:54

2024-04-03T17:54

2024-04-03T17:54

экономика

россия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Прогнозы у нас хорошие, устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший", - сообщила она, отвечая на вопрос о старте посевной компании в этом году и прогнозам по урожаю зерновых. Абрамченко подчеркнула, что касается старта посевной - у аграриев "было все необходимое". "Все полностью готовы. Стартовали хорошо", - добавила она. Однако, по ее словам, на итог может оказаться влияние ожидаемая летняя жара. "Я считаю, что может оказать влияние климатический фактор. Прогноз Росгидромета на этот год - у нас будет очень жаркое лето. И к этому нужно быть готовыми", - заключила вице-премьер.

https://ria.ru/20240329/papayya-1936603929.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, виктория абрамченко