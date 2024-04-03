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Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год - РИА Новости, 03.04.2024
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17:54 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/urozhay-1937666735.html
Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год
Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год - РИА Новости, 03.04.2024
Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год
Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:54
2024-04-03T17:54
экономика
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Прогнозы у нас хорошие, устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший", - сообщила она, отвечая на вопрос о старте посевной компании в этом году и прогнозам по урожаю зерновых. Абрамченко подчеркнула, что касается старта посевной - у аграриев "было все необходимое". "Все полностью готовы. Стартовали хорошо", - добавила она. Однако, по ее словам, на итог может оказаться влияние ожидаемая летняя жара. "Я считаю, что может оказать влияние климатический фактор. Прогноз Росгидромета на этот год - у нас будет очень жаркое лето. И к этому нужно быть готовыми", - заключила вице-премьер.
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экономика, россия, виктория абрамченко
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко
Вице-премьер рассказала о прогнозах по урожаю на год

Абрамченко: прогнозы по урожаю хорошие, но на итог может повлиять летняя жара

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Прогнозы у нас хорошие, устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший", - сообщила она, отвечая на вопрос о старте посевной компании в этом году и прогнозам по урожаю зерновых.
Абрамченко подчеркнула, что касается старта посевной - у аграриев "было все необходимое". "Все полностью готовы. Стартовали хорошо", - добавила она.
Однако, по ее словам, на итог может оказаться влияние ожидаемая летняя жара. "Я считаю, что может оказать влияние климатический фактор. Прогноз Росгидромета на этот год - у нас будет очень жаркое лето. И к этому нужно быть готовыми", - заключила вице-премьер.
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ЭкономикаРоссияВиктория Абрамченко
 
 
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