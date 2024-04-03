https://ria.ru/20240403/uborka-1937706624.html
Более 80 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы
Более 80 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 03.04.2024
Более 80 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы, ведущиеся в рамках месяца чистоты и порядка в сквере имени Марии Рубцовой и парке "Дубки", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:55
2024-04-03T20:55
2024-04-03T20:55
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937706000_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_cf2bf311f63c50364717eed51a1352f5.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы, ведущиеся в рамках месяца чистоты и порядка в сквере имени Марии Рубцовой и парке "Дубки", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Специалисты "Объединенного городского хозяйства" расчищают там газоны, кронируют деревья, высаживают цветы и промывают памятники. "Сквер Марии Рубцовой - популярная зона отдыха у жителей Новых Химок. Здесь установлено более 20 памятников и мемориалов, в том числе военная техника времен Великой Отечественной - в рамках весенней уборки все приведем в порядок", — приводится в сообщении комментарий Волошина. Он отметил, что всего в округе - более 80 памятников, мемориалов и обелисков. Один из самых крупных - памятник фронтовому истребителю Ла-7 в парке "Дубки". Специалисты промывают самолет от пыли, зачищают старую краску и наносят новую. Также специалисты коммунальных служб продолжают работу во дворах: приводят в порядок подъезды, входные группы, скамейки, опоры освещения, устраняют подтопления. Месяц чистоты и порядка завершится в Химках 30 апреля.
https://ria.ru/20240401/mesyachnik-1937178626.html
химки
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки, московская область (подмосковье)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы, ведущиеся в рамках месяца чистоты и порядка в сквере имени Марии Рубцовой и парке "Дубки", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты "Объединенного городского хозяйства" расчищают там газоны, кронируют деревья, высаживают цветы и промывают памятники.
"Сквер Марии Рубцовой - популярная зона отдыха у жителей Новых Химок. Здесь установлено более 20 памятников и мемориалов, в том числе военная техника времен Великой Отечественной - в рамках весенней уборки все приведем в порядок", — приводится в сообщении комментарий Волошина.
Он отметил, что всего в округе - более 80 памятников, мемориалов и обелисков. Один из самых крупных - памятник фронтовому истребителю Ла-7 в парке "Дубки". Специалисты промывают самолет от пыли, зачищают старую краску и наносят новую.
Также специалисты коммунальных служб продолжают работу во дворах: приводят в порядок подъезды, входные группы, скамейки, опоры освещения, устраняют подтопления.
Месяц чистоты и порядка завершится в Химках
30 апреля.