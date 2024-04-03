https://ria.ru/20240403/uborka-1937706624.html

Более 80 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы

Более 80 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 03.04.2024

Более 80 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы

Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы, ведущиеся в рамках месяца чистоты и порядка в сквере имени Марии Рубцовой и парке "Дубки", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:55

2024-04-03T20:55

2024-04-03T20:55

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы, ведущиеся в рамках месяца чистоты и порядка в сквере имени Марии Рубцовой и парке "Дубки", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Специалисты "Объединенного городского хозяйства" расчищают там газоны, кронируют деревья, высаживают цветы и промывают памятники. "Сквер Марии Рубцовой - популярная зона отдыха у жителей Новых Химок. Здесь установлено более 20 памятников и мемориалов, в том числе военная техника времен Великой Отечественной - в рамках весенней уборки все приведем в порядок", — приводится в сообщении комментарий Волошина. Он отметил, что всего в округе - более 80 памятников, мемориалов и обелисков. Один из самых крупных - памятник фронтовому истребителю Ла-7 в парке "Дубки". Специалисты промывают самолет от пыли, зачищают старую краску и наносят новую. Также специалисты коммунальных служб продолжают работу во дворах: приводят в порядок подъезды, входные группы, скамейки, опоры освещения, устраняют подтопления. Месяц чистоты и порядка завершится в Химках 30 апреля.

https://ria.ru/20240401/mesyachnik-1937178626.html

химки

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки, московская область (подмосковье)