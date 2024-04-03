https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 03.04.2024

Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:05

2024-04-03T18:05

2024-04-03T18:05

городское хозяйство москвы

москва

ленинградское шоссе

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет дождь и сильный ветер. Для поездок по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Уточняется, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе Ленинградского шоссе и улицы Подольских Курсантов, на Третьем транспортном кольце от Русаковской до Савеловской эстакады. "В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем по направлению в область на Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира по направлению в область", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html

москва

ленинградское шоссе

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе, департамент транспорта г. москвы