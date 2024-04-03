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Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 03.04.2024
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18:05 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 03.04.2024
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:05
2024-04-03T18:05
городское хозяйство москвы
москва
ленинградское шоссе
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет дождь и сильный ветер. Для поездок по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Уточняется, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе Ленинградского шоссе и улицы Подольских Курсантов, на Третьем транспортном кольце от Русаковской до Савеловской эстакады. "В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем по направлению в область на Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира по направлению в область", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html
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городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе, департамент транспорта г. москвы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Ленинградское шоссе, Департамент транспорта г. Москвы
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

Жителей и гостей Москвы попросили пересесть на городской транспорт из-за ливня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
«
"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет дождь и сильный ветер. Для поездок по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе Ленинградского шоссе и улицы Подольских Курсантов, на Третьем транспортном кольце от Русаковской до Савеловской эстакады.
"В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем по направлению в область на Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира по направлению в область", - пояснили в ведомстве.
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Городское хозяйство МосквыМоскваЛенинградское шоссеДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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