https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 03.04.2024
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:05
2024-04-03T18:05
2024-04-03T18:05
городское хозяйство москвы
москва
ленинградское шоссе
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет дождь и сильный ветер. Для поездок по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Уточняется, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе Ленинградского шоссе и улицы Подольских Курсантов, на Третьем транспортном кольце от Русаковской до Савеловской эстакады. "В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем по направлению в область на Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира по направлению в область", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html
москва
ленинградское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе, департамент транспорта г. москвы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Ленинградское шоссе, Департамент транспорта г. Москвы
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Жителей и гостей Москвы попросили пересесть на городской транспорт из-за ливня