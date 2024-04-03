https://ria.ru/20240403/syry-1937666870.html

Волгоградские сыры представили на выставке "Россия" в Москве

Волгоградские сыры представили на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.04.2024

Волгоградские сыры представили на выставке "Россия" в Москве

На выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, представили мраморную говядину в вакуумной упаковке от крестьянско-фермерского хозяйства РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:58

2024-04-03T17:58

2024-04-03T17:58

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, представили мраморную говядину в вакуумной упаковке от крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Губина из Новониколаевского района, а также молочную продукцию кооператива "Сыроварня Котельниково", сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Перерабатывающее предприятие уже освоило производство 15 полутвердых, мягких и творожных сортов сыра. На новый виток своего развития кооператив, объединивший более 20 фермеров, вышел с использованием возможностей государственных программ, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, в прошлом году "Сыроварня Котельниково" получила грантовую поддержку на развитие материально-технической базы — 5 миллионов рублей. За счет этих, а также собственных средств, приобретены молоковоз, охладитель и анализатор молока, блок кондиционирования, молокомат и другая техника. В этом году кооператив намерен привлечь еще не менее пяти участников, закупить и переработать 142 тонны молока. Кроме того, в планах — получение инвестиционного кредита и строительство нового цеха по переработке молока. Расширению производства способствует появление дополнительных рынков сбыта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , волгоградская область, выставка-форум "россия", нацпроекты