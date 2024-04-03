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Волгоградские сыры представили на выставке "Россия" в Москве
Волгоградские сыры представили на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.04.2024
Волгоградские сыры представили на выставке "Россия" в Москве
На выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, представили мраморную говядину в вакуумной упаковке от крестьянско-фермерского хозяйства РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:58
2024-04-03T17:58
2024-04-03T17:58
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, представили мраморную говядину в вакуумной упаковке от крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Губина из Новониколаевского района, а также молочную продукцию кооператива "Сыроварня Котельниково", сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Перерабатывающее предприятие уже освоило производство 15 полутвердых, мягких и творожных сортов сыра. На новый виток своего развития кооператив, объединивший более 20 фермеров, вышел с использованием возможностей государственных программ, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, в прошлом году "Сыроварня Котельниково" получила грантовую поддержку на развитие материально-технической базы — 5 миллионов рублей. За счет этих, а также собственных средств, приобретены молоковоз, охладитель и анализатор молока, блок кондиционирования, молокомат и другая техника. В этом году кооператив намерен привлечь еще не менее пяти участников, закупить и переработать 142 тонны молока. Кроме того, в планах — получение инвестиционного кредита и строительство нового цеха по переработке молока. Расширению производства способствует появление дополнительных рынков сбыта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , волгоградская область, выставка-форум "россия", нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Волгоградская область, Выставка-форум "Россия", Нацпроекты
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, представили мраморную говядину в вакуумной упаковке от крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Губина из Новониколаевского района, а также молочную продукцию кооператива "Сыроварня Котельниково", сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.
Перерабатывающее предприятие уже освоило производство 15 полутвердых, мягких и творожных сортов сыра. На новый виток своего развития кооператив, объединивший более 20 фермеров, вышел с использованием возможностей государственных программ, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, в прошлом году "Сыроварня Котельниково" получила грантовую поддержку на развитие материально-технической базы — 5 миллионов рублей. За счет этих, а также собственных средств, приобретены молоковоз, охладитель и анализатор молока, блок кондиционирования, молокомат и другая техника.
В этом году кооператив намерен привлечь еще не менее пяти участников, закупить и переработать 142 тонны молока. Кроме того, в планах — получение инвестиционного кредита и строительство нового цеха по переработке молока. Расширению производства способствует появление дополнительных рынков сбыта.