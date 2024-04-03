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Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ - РИА Новости, 03.04.2024
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17:57 03.04.2024 (обновлено: 17:59 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/stroitelstvo-1937667812.html
Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ
Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ - РИА Новости, 03.04.2024
Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ
Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:57
2024-04-03T17:59
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с тем, что у нас избыточные мощности нефтеперерабатывающих заводов. У нас реализуется масштабная программа по реконструкции, модернизации НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, в большей степени бензина и дизельного топлива, в меньшей степени – темных нефтепродуктов", – сказал он журналистам.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ

Новак: строительство новых НПЗ не предусмотрено из-за избытка текущих мощностей

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Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«
"Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с тем, что у нас избыточные мощности нефтеперерабатывающих заводов. У нас реализуется масштабная программа по реконструкции, модернизации НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, в большей степени бензина и дизельного топлива, в меньшей степени – темных нефтепродуктов", – сказал он журналистам.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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