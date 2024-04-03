https://ria.ru/20240403/stroitelstvo-1937667812.html

Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ

Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ - РИА Новости, 03.04.2024

Новак рассказал, почему в России не предусмотрено строительство новых НПЗ

Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:57

2024-04-03T17:57

2024-04-03T17:59

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с тем, что у нас избыточные мощности нефтеперерабатывающих заводов. У нас реализуется масштабная программа по реконструкции, модернизации НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, в большей степени бензина и дизельного топлива, в меньшей степени – темных нефтепродуктов", – сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240329/npz-1936664399.html

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экономика, россия, александр новак