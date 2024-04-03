https://ria.ru/20240403/stroitelstvo-1937524858.html
Львова-Белова призвала учесть потребности семей с детьми при строительстве
Львова-Белова призвала учесть потребности семей с детьми при строительстве - РИА Новости, 03.04.2024
Львова-Белова призвала учесть потребности семей с детьми при строительстве
Важно учитывать потребности семей с детьми при планировании городской среды и строительстве новых жилых комплексов, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:20
2024-04-03T11:20
2024-04-03T11:20
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мария львова-белова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Важно учитывать потребности семей с детьми при планировании городской среды и строительстве новых жилых комплексов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Убеждена, что важно учитывать потребности семей с детьми при планировании городской среды, при строительстве новых жилых комплексов… При строительстве нужно помнить о возможности для развития социальной инфраструктуры, учитывая интересы разных категорий семей, в том числе, воспитывающих детей с инвалидностью", - сказала Львова-Белова на открытии XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в Тюмени. Львова-Белова особо подчеркнула, что для многодетных семей важно развивать малоэтажное строительство, им нужны частные дома. "Чем больше семья – тем острее стоит этот вопрос", - отметила она. Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что сейчас становится все больше молодых семей, которые хотели бы жить в собственном индивидуальном доме. "По данным совместного исследования этого года ДОМ.РФ и ВЦИОМ молодых семей, где возраст хотя бы одного из супругов меньше 35 лет, желающих жить в индивидуальном доме стало в три раза больше… Жилищная политика должна способствовать созданию условия для развития детей, включая доступ к образованию, здравоохранению, культурным и спортивным мероприятиям", - сказала она. Львова-Белова также отметила, что в 2023 году в ее аппарат поступило более 1,8 тысячи обращений, связанных с правом на жилище. Для поиска конкретных решений была создана рабочая группа по вопросам защиты имущественных прав детей. Она начала работать в прошлом году.
https://ria.ru/20230930/nedvizhimost-1899594029.html
https://ria.ru/20240219/deti-1928257377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, тюмень, мария львова-белова, вциом
Общество, Россия, Тюмень, Мария Львова-Белова, ВЦИОМ
Львова-Белова призвала учесть потребности семей с детьми при строительстве
Львова-Белова: при планировании городов надо учесть потребности семей с детьми
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Важно учитывать потребности семей с детьми при планировании городской среды и строительстве новых жилых комплексов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Убеждена, что важно учитывать потребности семей с детьми при планировании городской среды, при строительстве новых жилых комплексов… При строительстве нужно помнить о возможности для развития социальной инфраструктуры, учитывая интересы разных категорий семей, в том числе, воспитывающих детей с инвалидностью", - сказала Львова-Белова на открытии XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в Тюмени
.
Львова-Белова особо подчеркнула, что для многодетных семей важно развивать малоэтажное строительство, им нужны частные дома. "Чем больше семья – тем острее стоит этот вопрос", - отметила она.
Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что сейчас становится все больше молодых семей, которые хотели бы жить в собственном индивидуальном доме.
"По данным совместного исследования этого года ДОМ.РФ и ВЦИОМ
молодых семей, где возраст хотя бы одного из супругов меньше 35 лет, желающих жить в индивидуальном доме стало в три раза больше… Жилищная политика должна способствовать созданию условия для развития детей, включая доступ к образованию, здравоохранению, культурным и спортивным мероприятиям", - сказала она.
Львова-Белова также отметила, что в 2023 году в ее аппарат поступило более 1,8 тысячи обращений, связанных с правом на жилище. Для поиска конкретных решений была создана рабочая группа по вопросам защиты имущественных прав детей. Она начала работать в прошлом году.