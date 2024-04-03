https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937608879.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.04.2024

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:26

2024-04-03T15:26

2024-04-03T15:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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харьковская область

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенного пункта Строевка Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и два 152-миллиметровых орудия Д-20", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240403/zelenskiy-1937557986.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область