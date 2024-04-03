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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:26
2024-04-03T15:26
2024-04-03T15:34
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенного пункта Строевка Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и два 152-миллиметровых орудия Д-20", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: за сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили до 30 военных