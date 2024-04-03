https://ria.ru/20240403/sovfed-1937529646.html
Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство
Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство - РИА Новости, 03.04.2024
Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:41
2024-04-03T11:41
2024-04-03T11:41
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Инициатива была разработана во исполнение поручения кабмина и направлена на исполнение постановления Конституционного суда. В постановлении отмечалось, что действующее законодательство не наделяет должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, говорится в сопроводительных документах. При этом, как правило, само приостановление исполнительного производства связано с действиями должника. Однако приостановление исполнительного производства порой происходит и из-за действий взыскателя, при этом должник в равной степени заинтересован "в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", отметили авторы документа. Данной инициативой уточняется право должника на возобновление соответствующего исполнительного производства. Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, уточняется в законе, при этом пропущенный срок может быть восстановлен на основании ходатайства. Само заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика
Совет Федерации РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика
Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство
Совфед одобрил закон о праве должника возобновлять исполнительное производство
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
Инициатива была разработана во исполнение поручения кабмина и направлена на исполнение постановления Конституционного суда.
В постановлении отмечалось, что действующее законодательство не наделяет должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, говорится в сопроводительных документах. При этом, как правило, само приостановление исполнительного производства связано с действиями должника.
Однако приостановление исполнительного производства порой происходит и из-за действий взыскателя, при этом должник в равной степени заинтересован "в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", отметили авторы документа. Данной инициативой уточняется право должника на возобновление соответствующего исполнительного производства.
Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, уточняется в законе, при этом пропущенный срок может быть восстановлен на основании ходатайства. Само заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок.