https://ria.ru/20240403/sovfed-1937529646.html

Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство

Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство - РИА Новости, 03.04.2024

Должникам могут дать право возобновлять исполнительное производство

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:41

2024-04-03T11:41

2024-04-03T11:41

совет федерации рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

экономика

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Инициатива была разработана во исполнение поручения кабмина и направлена на исполнение постановления Конституционного суда. В постановлении отмечалось, что действующее законодательство не наделяет должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, говорится в сопроводительных документах. При этом, как правило, само приостановление исполнительного производства связано с действиями должника. Однако приостановление исполнительного производства порой происходит и из-за действий взыскателя, при этом должник в равной степени заинтересован "в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", отметили авторы документа. Данной инициативой уточняется право должника на возобновление соответствующего исполнительного производства. Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, уточняется в законе, при этом пропущенный срок может быть восстановлен на основании ходатайства. Само заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика