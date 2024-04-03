https://ria.ru/20240403/sk-1937573919.html

В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих

В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих - РИА Новости, 03.04.2024

В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих

Треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, ждет суд, под арестом находятся 16 участников банды, сообщает СК РФ. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:39

2024-04-03T13:39

2024-04-03T13:50

происшествия

россия

санкт-петербург

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, ждет суд, под арестом находятся 16 участников банды, сообщает СК РФ. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Шестнадцать треш-блогеров в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, дожидаются судебного процесса в СИЗО. В числе арестантов - предполагаемый организатор группировки Турал Мамедов. По данным СК РФ, в ходе расследования выявлены около 200 иностранцев-нарушителей миграционных законов, 42 из них выдворены из России, остальные привлечены к административной ответственности. В октябре 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Драки со случайными прохожими снимались на телефон и выставлялись в социальных сетях. Жертвами нападений были подростки и нетрезвые люди.

https://ria.ru/20231022/sud-1904560323.html

https://ria.ru/20231222/glavar-1917393209.html

россия

санкт-петербург

азербайджан

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происшествия, россия, санкт-петербург, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)