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В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих - РИА Новости, 03.04.2024
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13:39 03.04.2024 (обновлено: 13:50 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sk-1937573919.html
В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих
В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих - РИА Новости, 03.04.2024
В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих
Треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, ждет суд, под арестом находятся 16 участников банды, сообщает СК РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:39
2024-04-03T13:50
происшествия
россия
санкт-петербург
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, ждет суд, под арестом находятся 16 участников банды, сообщает СК РФ. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Шестнадцать треш-блогеров в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, дожидаются судебного процесса в СИЗО. В числе арестантов - предполагаемый организатор группировки Турал Мамедов. По данным СК РФ, в ходе расследования выявлены около 200 иностранцев-нарушителей миграционных законов, 42 из них выдворены из России, остальные привлечены к административной ответственности. В октябре 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Драки со случайными прохожими снимались на телефон и выставлялись в социальных сетях. Жертвами нападений были подростки и нетрезвые люди.
https://ria.ru/20231022/sud-1904560323.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих

СК: в Петербурге 16 участников банды будут судить за избиение прохожих

© Фото : Следком/TelegramЗадержание молодых людей, совершавших нападения на местных жителей в Санкт-Петербурге
Задержание молодых людей, совершавших нападения на местных жителей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Следком/Telegram
Задержание молодых людей, совершавших нападения на местных жителей в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, ждет суд, под арестом находятся 16 участников банды, сообщает СК РФ.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Петербурге заключили под стражу фигурантов дела об избиении прохожих
22 октября 2023, 22:24
Шестнадцать треш-блогеров в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, дожидаются судебного процесса в СИЗО. В числе арестантов - предполагаемый организатор группировки Турал Мамедов.
По данным СК РФ, в ходе расследования выявлены около 200 иностранцев-нарушителей миграционных законов, 42 из них выдворены из России, остальные привлечены к административной ответственности.
В октябре 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города.
Драки со случайными прохожими снимались на телефон и выставлялись в социальных сетях. Жертвами нападений были подростки и нетрезвые люди.
Турал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург
Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург
22 декабря 2023, 09:34
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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