В Петербурге будут судить треш-блогеров за избиение прохожих
СК: в Петербурге 16 участников банды будут судить за избиение прохожих
© Фото : Следком/TelegramЗадержание молодых людей, совершавших нападения на местных жителей в Санкт-Петербурге
Задержание молодых людей, совершавших нападения на местных жителей в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, ждет суд, под арестом находятся 16 участников банды, сообщает СК РФ.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Шестнадцать треш-блогеров в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, дожидаются судебного процесса в СИЗО. В числе арестантов - предполагаемый организатор группировки Турал Мамедов.
По данным СК РФ, в ходе расследования выявлены около 200 иностранцев-нарушителей миграционных законов, 42 из них выдворены из России, остальные привлечены к административной ответственности.
В октябре 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города.
Драки со случайными прохожими снимались на телефон и выставлялись в социальных сетях. Жертвами нападений были подростки и нетрезвые люди.
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