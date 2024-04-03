https://ria.ru/20240403/siyyarto-1937721583.html

Сийярто оценил ситуацию на границе Венгрии и Украины

Сийярто оценил ситуацию на границе Венгрии и Украины - РИА Новости, 03.04.2024

Сийярто оценил ситуацию на границе Венгрии и Украины

Есть прогресс в урегулировании напряженной ситуации с автотранспортом на венгерско-украинской границе, а по поводу положения с правами венгров Закарпатья еще... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:33

2024-04-03T23:33

2024-04-03T23:33

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

дмитрий кулеба

виктор орбан

совет европы

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Есть прогресс в урегулировании напряженной ситуации с автотранспортом на венгерско-украинской границе, а по поводу положения с правами венгров Закарпатья еще надо ждать переговоров рабочей группы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В последние недели мы предприняли новые шаги для того, чтобы снова иметь возможность говорить о взаимном доверии в отношениях между Венгрией и Украиной. Были сделаны шаги вперед, например, были внесены поправки в соглашение о приграничном движении, что будет способствовать устранению недостойных ситуаций на границе между Венгрией и Украиной", - написал Сийярто в соцсети Facebook* после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе. При этом, говоря о языковой ситуации в Закарпатье, Сийярто написал, что ждет "с надеждой завтрашнюю встречу венгерско-украинской рабочей группы по образованию, поскольку важнейшей задачей сейчас является восстановление прав сообщества венгров Закарпатья на образование и использование родного языка". Глава венгерского МИД также добавил, что "в результате развития инфраструктуры на украинско-венгерской границе, осуществляемого при государственной поддержке, в Фенешлитке можно будет перегружать ежегодно один миллион контейнеров и три миллиона тонн пшеницы и растительного масла, что может существенно помочь в сохранении украинской торговли в направлении Европы". В начале марта Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Венгрии по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. По итогам встречи в Ужгороде 29 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924406660.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937662078.html

https://ria.ru/20240129/kpp-1924225344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, дмитрий кулеба, виктор орбан, совет европы, венецианская комиссия